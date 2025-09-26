Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фабио Ди Джанантонио запазва заводския си статут за сезон 2026

Фабио Ди Джанантонио запазва заводския си статут за сезон 2026

  • 26 сеп 2025 | 11:07
  • 648
  • 0

Състезаващият се за VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио ще запази заводския си статут и за сезон 2026 в MotoGP, потвърдиха от екипа на Валентино Роси в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Япония.

След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония
След двете падания сутринта Марко Бедзеки оглави следобедната тренировка в Япония

В интервю за официалния канал на световния шампионат отборният мениджър Пабло Нието заяви, че и догодина VR46 Дукати ще разполага с един актуален и един едногодишен мотоциклет, като разпределението им между Ди Джанантонио и Франко Морбидели ще бъде същото. Нието също така разкри, че от VR46 Дукати са имали възможността да получат два заводски мотора, но са предпочели да имат само един, тъй като очакват, че разликата между Desmosedici GP25 и Desmosedici GP26 ще бъде минимална.

„Ще имаме същото, с което разполагаме и тази година. Ще имаме един заводски мотор за Ди Джанантонио и един едногодишен за Франко. Така че ще продължим по същия план. Имахме възможност да получим още един актуален мотор за Франко, но избрахме да не го правим и затова от Дукати го дадоха на Грезини (Алекс Маркес).

„Взехме това решение, защото очакваме разликите между двата мотора да са много малки. Все пак двигателят ще бъде един и също, моторите като цяло ще са много близки. Разбира се, Дукати ще подготви нещо за бъдещето, но според това ще е по-скоро ориентирано за 2027 година.

„Така че ние решихме да продължим така. Виждаме, че сегашният мотор е фантастичен с Марк (Маркес) и Фабио“, заяви Нието.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 194
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 228
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 928
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 370
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3237
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 917
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15961
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130795
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59904
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4353
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1832
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2221
  • 3