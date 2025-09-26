Фабио Ди Джанантонио запазва заводския си статут за сезон 2026

Състезаващият се за VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио ще запази заводския си статут и за сезон 2026 в MotoGP, потвърдиха от екипа на Валентино Роси в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Япония.

В интервю за официалния канал на световния шампионат отборният мениджър Пабло Нието заяви, че и догодина VR46 Дукати ще разполага с един актуален и един едногодишен мотоциклет, като разпределението им между Ди Джанантонио и Франко Морбидели ще бъде същото. Нието също така разкри, че от VR46 Дукати са имали възможността да получат два заводски мотора, но са предпочели да имат само един, тъй като очакват, че разликата между Desmosedici GP25 и Desmosedici GP26 ще бъде минимална.

„Ще имаме същото, с което разполагаме и тази година. Ще имаме един заводски мотор за Ди Джанантонио и един едногодишен за Франко. Така че ще продължим по същия план. Имахме възможност да получим още един актуален мотор за Франко, но избрахме да не го правим и затова от Дукати го дадоха на Грезини (Алекс Маркес).



„Взехме това решение, защото очакваме разликите между двата мотора да са много малки. Все пак двигателят ще бъде един и също, моторите като цяло ще са много близки. Разбира се, Дукати ще подготви нещо за бъдещето, но според това ще е по-скоро ориентирано за 2027 година.



„Така че ние решихме да продължим така. Виждаме, че сегашният мотор е фантастичен с Марк (Маркес) и Фабио“, заяви Нието.

