OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" наблягат от самото начало на физическата подготовка

"Моряците" наблягат от самото начало на физическата подготовка

  • 8 яну 2026 | 13:57
  • 348
  • 2
"Моряците" наблягат от самото начало на физическата подготовка

Варненските „моряци“ стартираха още в началото на седмицата с двудневна физическа подготовка в Екопарка на Морската градина във Варна. Въпреки задаващите се тежки зимни условия край морето, седмицата е изключително интензивна за Черно море, като отборът провежда двуразови тренировки, редуващи се на клубните бази „Тича“ и „Младост“.

След раздялата с Густаво Франса и Мартин Милушев, варненци ще се разделят поне с още двама футболисти. На този етап не се предвижда привличане на нови играчи, а основната задача пред треньорския щаб е състезателите, които пропуснаха последните срещи в края на миналата година заради контузии, да навлязат в необходимата кондиция.

Това са вратарят Пламен Илиев, защитниците Цветомир Панов и Дани Мартин Хил, както и офанзивните играчи Димитър Тонев и Сидни Селсо. В събота е първата от шестте планирани контролни срещи – срещу Фарул Констанца. В двубоите от предсезонната подготовка треньорският щаб ще даде шанс и на младите футболисти, които вече са част от първия отбор: Антоан Манасиев, Емануел Няголов, Никола Недков, Георги Пасков и Кристиян Михайлов.

