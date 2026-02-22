Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

Шампионът Спортинг (Лисабон) записа победа с класическото 3:0 срещу тима на Морейрензе в среща от 20-ия кръг на Лига Португал.

⏹️ 𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎 dos Leões em Moreira de Cónegos ✔️ VAMOS, SPORTING! 🦁



⚽ Francisco Trincão, Geny Catamo e Luis Suárez

⚪️ 0-3 ⚫️ // #MFCSCP pic.twitter.com/H9nfdyNCfR — Sporting CP (@SportingCP) February 21, 2026

Благодарение на успеха “лъвовете” се доближиха само на точка от лидера в класирането Порто, който обаче тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Гостите от своя страна останаха на цели девет точки от 4-ото място, даващо право на участие в Лигата на конференциите.

Междувременно победата за Спортинг бе задължителна, тъй като по същото време играеше и градският съперник Бенфика, който взе лесно домакинството си на последния АФС също с класическото 3:0.

Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

Гостите вкараха и трите си гола след почивката, като поведоха благодарение на Тринкао (52’), който се разписа и в миналия кръг.

O golo de Francisco Trincão que abriu o marcador em Moreira de Cónegos ⚽ #MFCSCP pic.twitter.com/9r3vwYyHdB — Sporting CP (@SportingCP) February 21, 2026

Само четири минути по-късно се разписа и Жени Катамо (56’), като за неговия гол асистенция направи авторът на първото попадение.

Крайният резултат бе оформен четвърт час преди края на редовното време, когато се разписа и топ реализаторът на шампионите този сезон Луис Суарес (75’).

O golaço de Luis Suárez a fechar o resultado 🤩 #MFCSCP pic.twitter.com/9JfOoAWFgF — Sporting CP (@SportingCP) February 21, 2026

В следващия кръг Спортинг ще приеме Ещорил (27.2), което се явява и генерална репетиция преди битката с Порто за Купата на Португалия в началото на март. Морейрензе от своя страна ще гостува на бившия отбор на Андриан Краев Каса Пиа (1.3).