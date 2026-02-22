Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

Шампионът Спортинг (Лисабон) записа победа с класическото 3:0 срещу тима на Морейрензе в среща от 20-ия кръг на Лига Португал.
Благодарение на успеха “лъвовете” се доближиха само на точка от лидера в класирането Порто, който обаче тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Гостите от своя страна останаха на цели девет точки от 4-ото място, даващо право на участие в Лигата на конференциите.
Междувременно победата за Спортинг бе задължителна, тъй като по същото време играеше и градският съперник Бенфика, който взе лесно домакинството си на последния АФС също с класическото 3:0.
Гостите вкараха и трите си гола след почивката, като поведоха благодарение на Тринкао (52’), който се разписа и в миналия кръг.
Само четири минути по-късно се разписа и Жени Катамо (56’), като за неговия гол асистенция направи авторът на първото попадение.
Крайният резултат бе оформен четвърт час преди края на редовното време, когато се разписа и топ реализаторът на шампионите този сезон Луис Суарес (75’).
В следващия кръг Спортинг ще приеме Ещорил (27.2), което се явява и генерална репетиция преди битката с Порто за Купата на Португалия в началото на март. Морейрензе от своя страна ще гостува на бившия отбор на Андриан Краев Каса Пиа (1.3).