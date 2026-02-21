Популярни
  Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл

  • 21 фев 2026 | 21:01
  • 1157
  • 2
Тази вечер Манчестър Сити приема Нюкасъл в ключов мач от 27-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят е важен и за двата тима, като с победа "гражданите" ще се доближат само на две точки от лидера Арсенал. За "свраките" пък всяка точка е важна в битката за място в Европа.

Джосеп Гуардиола излиза в този мач с Ерлинг Холанд, Антоан Семеньо, и Омар Мармуш в предни позиции. В средата на терена ще действат, Родри, Бернардо Силва и Нико О'Райли.

Еди Хау пък залага на Ник Волтемаде на върха на атаката и Антъни Гордън зад гърба му. На двете крила ще действат Джейлън Рамзи и Анътни Еланга, а в средата на терена ще си партнират Сандро Тонали и Джо Уилок.

МАН СИТИ: Донарума, Нунеш, Геи, Диаш, Аит-Нури, О'Райли, Родри, Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд

НЮКАСЪЛ: Поуп, Трипиър, Тиау, Бърн, Хол, Уилок, Тонали, Рамзи, Еланга, Гордън, Волтемаде

