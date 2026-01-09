Ще стане ли Джао 12-тият играч с кариерна "Тройна корона"

Джао Синтонг може да стане едва 12-тият играч в историята на професионалния снукър, който да осъществи престижната "Тройна корона" в кариерата си, ако триумфира на "Мастърс" 2026.

Кариерна "Тройна корона" се постига, когато даден състезател е спечелил и трите най-големи турнира в снукъра: Световното първенство, Шампионата на Обединеното кралство и "Мастърс".

Китайската суперзвезда Джао вече е отметнал две от тези три отличия. През 2021 г., въпреки че бе извън топ 16 на световната ранглиста и никога преди това не беше играл финал на ранкинг турнир, 24-годишният Джао спечели UK Championship в Йорк, след като победи Люка Бресел с 10:5 на финала. Само няколко седмици по-късно той добави втората си ранкинг титла – Германския Мастърс 2022 в "Темподром", Берлин.

След 20-месечното си наказание, започнало през януари 2023 г., заради участието му в китайския скандал с уговаряне на мачове през сезон 2022/23 – макар че самият Джао не бе признат за манипулирал срещи – той не участва в професионален турнир до UK Championship 2024, където се класира за телевизионните етапи.

Няколко месеца по-късно – без тур карта и като аматьор с покана – Джао сътвори история, превръщайки се в първия азиатски световен шампион. След като спечели четири квалификационни мача, за да стигне до основната схема на телевизионните етапи в "Крусибъл", той победи последния финалист Джак Джоунс, Лей Пъйфан, Крис Уейклин, Рони О'Съливан, а на финала надделя над Марк Уилямс с 18:12, за да спечели най-престижния турнир в спорта.

Това бе забележителна приказна история на завръщане – в началото на същия сезон Джао все още нямаше право да се състезава.

28-годишният състезател отново е пълноправна част от елита през настоящия сезон. След разочароващ старт на сезон 2025/26, в който като действащ световен шампион не успя да спечели повече от два мача в първите си шест ранкинг участия, Джао достигна полуфиналите на Международния шампионат, а дни по-късно стигна до последните четирима на поканения турнир Шампион на шампионите.

Седмица по-късно той спечели първата си титла за сезона – Riyadh Season Championship в Саудитска Арабия – след като елиминира Шон Мърфи, Джъд Тръмп, а на финала победи Нийл Робъртсън, прибирайки наградата от 250 000 паунда.

След това Джао отпадна във втория кръг на UK Championship след слабо представяне, както и в първите си мачове на Shoot Out и Scottish Open (в Единбург той получи служебна победа в първия кръг, след като съперникът му Робърт Милкинс се оттегли).

В подготовка за едва второто си участие на "Мастърс" Джао играе в Група 4 на Шампионатната лига в Лестър, само дни преди началото на "Мастърс" 2026 в зала "Александра палас" в Лондон.

Дебютът му в най-престижния поканен турнир в снукъра бе през 2022 г., благодарение на триумфа му на UK Championship няколко седмици по-рано. В първия кръг той се изправи срещу Джон Хигинс и загуби с 2:6 от двукратния шампион, който направи два сенчъри брейка. Все пак Джао записа и собствен сенчъри – 128 точки във втория фрейм.

Заради наказанието си в началото на следващата година, Джао не участва на "Мастърс" оттогава – до сега. Досега трофеят е печелен от двама китайски играчи: Динг Дзюнхуей през 2011 г. и Ян Бингтао през 2021 г.

Първият му съперник в Лондон ще бъде поставеният под №16 Гари Уилсън, като двамата ще се срещнат в понеделник вечер, 12 януари. И двамата търсят първата си победа в мач от "Мастърс".

Ако Джао стигне до края на турнира, вдигне трофея „Пол Хънтър“ и спечели първата награда от 350 000 паунда, той ще стане първият азиатски играч, завършил кариерна "Тройна корона", след успехите си на UK Championship и Световното първенство.

Пионерът на китайския снукър Динг Дзюнхуей преследва третата – и най-трудна – част от това постижение още от триумфа си на "Мастърс" през 2011 г., след като по-рано бе спечелил UK Championship през 2005 и 2009 г.

Единствените 11 играчи, завършили кариерна "Тройна корона", са (по ред):

Стив Дейвис, Тери Грифитс, Алекс Хигинс, Стивън Хендри, Джон Хигинс, Марк Уилямс, Рони О'Съливан, Нийл Робъртсън, Марк Селби, Шон Мърфи и Джъд Тръмп.

Асото в колодата е най-новият член на този елитен клуб, след като спечели първата си световна титла през 2019 г.