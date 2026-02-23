Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джао Синтонг с втора поредна титла

  • 23 фев 2026 | 17:14
  • 418
  • 0
Световният шампион Джао Синтунг постигна втора поредна турнирна победа, след като надделя с 10:7 над четирикратния „крал на Крусибъл“ Джон Хигинс във финала на Sportsbet.io Players Championship.

Февруари се оказа изключително успешен месец за китайската суперзвезда. Джао пристигна в Телфорд, след като победи сънародника си Джан Анда с 10:6 във финала на World Grand Prix в Хонконг. Той е 14-ият играч в историята, който печели последователни ранкинг турнири в Световния снукър тур.

Джао ще се отправи към Манчестър за Sportsbet.io Tour Championship следващия месец с шанс да стане първият играч, който постига пълен трипъл – победа и в трите турнира от сериите Players Series в рамките на един сезон.

Това е петата победа на Джао в ранкинг турнир и продължава перфектната му серия във финалите. Той е едва четвъртият играч в историята на снукъра, който печели първите си пет финала, следвайки стъпките на Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън.

50-годишният Хигинс пропусна възможността да стане най-възрастният победител в ранкинг турнир в историята на снукъра. Той обаче се превърна във втория най-възрастен финалист, след Рекс Уилямс, който беше на 53 години на финала на Гран при през 1986 г., загубен от Джими Уайт.

Джао започна тази седмица като седми в световната ранглиста на Johnstone's Paint, а първата награда от 150 000 паунда го изкачи до пето място. Въпреки че спечели 70 000 паунда за второто място, Хигинс отстъпва с една позиция до шесто място.

Положителен момент за Хигинс е изкачването му от 17-о на 11-о място в едногодишната класация Sportsbet.io. С предстоящите BetVictor Welsh Open и World Open той в момента е в позиция да се бори за защита на титлата си в Tour Championship, за който се класират само първите 12 състезатели на сезона.

