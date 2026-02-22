Джао срещу Хигинс е финалът в Шампионата на играчите

Световният шампион Джао Синтонг не поведе нито веднъж до последния фрейм, но стигна до драматична победа с 6:5 над Марк Алън в полуфинала на Шампионата на играчите в Телфорд.
В последно време Джао си изгради навик да прави зрелищни обрати. Той победи Марк Селби с 6:5, след като изоставаше с 2:5, по пътя към титлата на скорошния Световен Гран при, а на този турнир също беше изостанал с 2:5 при победата си с 6:5 над Елиът Слесър в първия кръг.
Победата осигури апетитния финал за титлата срещу четирикратния шампион от „Крусибъл“ Джон Хигинс, който по-рано в събота елиминира световния номер едно Джъд Тръмп след трилър с резултат 6:5. Двамата ще се изправят един срещу друг утре в мач до 10 от 19 фрейма, като залогът е първата награда от 150 000 паунда. Последната среща между тях завърши с успех за Джао – 5:3 по пътя му към титлата на World Grand Prix.
Алън сега трябва да насочи вниманието си към Откритото първенство на Уелс в Ландъдно през следващата седмица. Това може да се окаже доходоносна седмица за Пистолета, който оглавява класирането за бонуса в "Домашните нации". Играчът, който завърши първи след края на Welsh Open, ще прибере солидната сума от 150 000 паунда.
Полуфиналът в Телфорд беше първата среща между Джао и Алън в ранкинг турнир от Международния шампионат 2017 насам, когато Алън спечели с 6:4. В началните фази на двубоя тази вечер изглеждаше, че мачът се развива в полза на Пистолета, като серии от 107 и 55 му помогнаха да поведе с 3:1 на почивката.
След подновяването на играта обаче 28-годишният Джао оживя със зашеметяваща серия от 140 точки, с която намали изоставането си до 2:3. Макар че Алън отново възстанови аванса си от два фрейма, серии от 103 и 58 на Джао изравниха резултата на 4:4.
Серия от 90 точки доближи Алън на един фрейм от победата, преди Джао да изравни и да прати мача в решаващ фрейм – 5:5. Китайският състезател продължи настойчиво да атакува, но не успя да затвори мача в едно посещение. В крайна сметка Алън остави червена топка над средния джоб при защитен удар, а Джао реализира печеливша серия от 56 точки, за да се класира за финала.
„Не мисля, че нито Марк, нито аз играхме най-добрия си снукър днес, но съм много щастлив, че успях да спечеля“, каза четирикратният победител в ранкинг турнири Джао. „В решаващия фрейм имаше два ключови атакуващи удара, които успях да реализирам, а те бяха изключително важни. Всъщност имах доста шансове, особено в последните два фрейма, когато Марк направи някои скъпоструващи грешки, които ми дадоха възможности. Позиционната ми игра не беше гладка и ми трябваха няколко посещения, за да стигна до финала. Въпреки това съм много доволен, че спечелих мача.
Джон е изключително приятен човек. Спомням си времето, когато тренирахме заедно – той особено харесваше Джоу Юлонг. Често го молеше да изиграят няколко фрейма, а аз бях там като тренировъчен партньор и наблюдавах. Но независимо дали тогава или сега, той винаги е бил сред най-добрите играчи.
Може би вече не е в абсолютния пик на кариерата си както преди, но все още е способен да победи всеки в света. Ще трябва да покажа най-доброто от себе си, ако искам да се съревновавам с него – в противен случай той може много лесно да ми отнеме мача.“