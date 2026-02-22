Джао срещу Хигинс е финалът в Шампионата на играчите

Световният шампион Джао Синтонг не поведе нито веднъж до последния фрейм, но стигна до драматична победа с 6:5 над Марк Алън в полуфинала на Шампионата на играчите в Телфорд.

FEARLESS FROM XINTONG!!!



What a finish. WHAT A MATCH!!!



The world champion is in the #PlayersChampionship final pic.twitter.com/Z065nyfs9J — WST (@WeAreWST) February 21, 2026

В последно време Джао си изгради навик да прави зрелищни обрати. Той победи Марк Селби с 6:5, след като изоставаше с 2:5, по пътя към титлата на скорошния Световен Гран при, а на този турнир също беше изостанал с 2:5 при победата си с 6:5 над Елиът Слесър в първия кръг.

Победата осигури апетитния финал за титлата срещу четирикратния шампион от „Крусибъл“ Джон Хигинс, който по-рано в събота елиминира световния номер едно Джъд Тръмп след трилър с резултат 6:5. Двамата ще се изправят един срещу друг утре в мач до 10 от 19 фрейма, като залогът е първата награда от 150 000 паунда. Последната среща между тях завърши с успех за Джао – 5:3 по пътя му към титлата на World Grand Prix.

JUST WIN BABY!!



John Higgins keeps his cool at the end of an emotional roller coaster vs Judd Trump to make it into the #PlayersChampionship final after one of the most dramatic matches you will ever see. pic.twitter.com/jTCm1HloD9 — WST (@WeAreWST) February 21, 2026

Алън сега трябва да насочи вниманието си към Откритото първенство на Уелс в Ландъдно през следващата седмица. Това може да се окаже доходоносна седмица за Пистолета, който оглавява класирането за бонуса в "Домашните нации". Играчът, който завърши първи след края на Welsh Open, ще прибере солидната сума от 150 000 паунда.

Полуфиналът в Телфорд беше първата среща между Джао и Алън в ранкинг турнир от Международния шампионат 2017 насам, когато Алън спечели с 6:4. В началните фази на двубоя тази вечер изглеждаше, че мачът се развива в полза на Пистолета, като серии от 107 и 55 му помогнаха да поведе с 3:1 на почивката.

След подновяването на играта обаче 28-годишният Джао оживя със зашеметяваща серия от 140 точки, с която намали изоставането си до 2:3. Макар че Алън отново възстанови аванса си от два фрейма, серии от 103 и 58 на Джао изравниха резултата на 4:4.

Серия от 90 точки доближи Алън на един фрейм от победата, преди Джао да изравни и да прати мача в решаващ фрейм – 5:5. Китайският състезател продължи настойчиво да атакува, но не успя да затвори мача в едно посещение. В крайна сметка Алън остави червена топка над средния джоб при защитен удар, а Джао реализира печеливша серия от 56 точки, за да се класира за финала.

„Не мисля, че нито Марк, нито аз играхме най-добрия си снукър днес, но съм много щастлив, че успях да спечеля“, каза четирикратният победител в ранкинг турнири Джао. „В решаващия фрейм имаше два ключови атакуващи удара, които успях да реализирам, а те бяха изключително важни. Всъщност имах доста шансове, особено в последните два фрейма, когато Марк направи някои скъпоструващи грешки, които ми дадоха възможности. Позиционната ми игра не беше гладка и ми трябваха няколко посещения, за да стигна до финала. Въпреки това съм много доволен, че спечелих мача.

“It’s my style”



Zhao Xintong knew his ultra-aggressive play in the decider came with risks…but they were risks he was willing to take #PlayersChampionship



👇 Full interview 👇 pic.twitter.com/EAWNLv8BeM — WST (@WeAreWST) February 21, 2026

Джон е изключително приятен човек. Спомням си времето, когато тренирахме заедно – той особено харесваше Джоу Юлонг. Често го молеше да изиграят няколко фрейма, а аз бях там като тренировъчен партньор и наблюдавах. Но независимо дали тогава или сега, той винаги е бил сред най-добрите играчи.

Може би вече не е в абсолютния пик на кариерата си както преди, но все още е способен да победи всеки в света. Ще трябва да покажа най-доброто от себе си, ако искам да се съревновавам с него – в противен случай той може много лесно да ми отнеме мача.“