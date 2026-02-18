Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Марк Селби срази Джак Лисовски в Шампионата на играчите

Марк Селби срази Джак Лисовски в Шампионата на играчите

  • 18 фев 2026 | 13:16
  • 729
  • 0
Марк Селби срази Джак Лисовски в Шампионата на играчите

Марк Селби постигна победа с 6:3 над Джак Лисовски и си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Марк Алън на турнира Шампионата на играчите в Телфорд.

Веселяка от Лестър е в отлична форма, след като миналата седмица защити титлата си в Шампионатната лига (варианта с покани). Преди Коледа той спечели и своята паметна трета титла от UK Championship, побеждавайки световния №1 Джъд Тръмп на финала. Селби се надява да използва това силно представяне като трамплин към първата си в кариерата титла от Шампионата на играчите.

Исторически балансът в преките двубои между Селби и Лисовски е много равностоен, като Лисовски бе спечелил последните им две срещи. С тази победа Селби вече води с 8:7 в общия им баланс.

Първите два фрейма тази вечер бяха оспорвани, но и двата отидоха на сметката на четирикратния световен шампион Селби. Серия от 84 точки го изведе напред с 3:0. Лисовски отговори в четвъртия фрейм с брейк от 63 и двамата се оттеглиха на почивката при резултат 3:1.

След подновяването на играта Селби увеличи аванса си, но брейкове от 56 и 70 на Лисовски го оставиха в битката при 4:3. В осмия фрейм Селби спря възхода на съперника си с впечатляващ тотален клирънс от 136 точки, а след това спечели и деветия фрейм, за да затвори мача и да си уреди среща с Алън.

„Трудно е да играеш срещу Джак, защото знаеш, че ще бъде много агресивен. Ако оставиш червена топка на показ, той ще я атакува. В зависимост от настроението си може да вкарва всичко по масата и да те помете. За щастие, днес не беше в такова настроение“, каза 42-годишният Селби.

„За да бъдеш постоянен, мисля, че не можеш да разчиташ само на такъв стил. Нужна е по-цялостна игра. За да играеш по този начин, трябва да си във върхова форма, а никой не е всеки ден. Трябва да имаш и резервен план. Но ако кажеш на Джак да е внимателен, той няма да бъде толкова опасен. Иска ми се да имах смелостта да атакувам някои от ударите, които той прави.

Чувствам, че играта ми е в много добро състояние. Много съм доволен от сезона си досега – играх добре в Йорк и спечелих и Шампион на шампионите. Оттогава съм постоянен. Нямам от какво да се оплаквам.“

На съседната маса шампионът от Шотландия Крис Уейклин записа убедителна победа с 6:2 над действащия двукратен шампион от Ухан Сяо Гуодун.

Триумфът на Уейклин на Откритото първенство на Шотландия в Единбург бе изключително значим – първата му титла в турнир с пълен формат. В днешния фрагментиран двубой 33-годишният англичанин показа отлична форма и контролираше развоя на срещата.

При аванс от 4:2 Уейклин реализира два впечатляващи брейка от 104 и 101 точки, с които затвори мача и си осигури четвъртфинален сблъсък с четирикратния световен шампион Джон Хигинс.

Следвай ни:

Още от Снукър

Шампионатът на играчите започва без Рони О'Съливан и шампиона

Шампионатът на играчите започва без Рони О'Съливан и шампиона

  • 17 фев 2026 | 14:58
  • 1817
  • 0
Динг е застрашен за "Крусибъл"

Динг е застрашен за "Крусибъл"

  • 13 фев 2026 | 12:18
  • 732
  • 0
Виктор Илиев с нов рекорден брейк в българския снукър

Виктор Илиев с нов рекорден брейк в българския снукър

  • 13 фев 2026 | 08:18
  • 2836
  • 0
Хеттрик от титли за Селби в родния му Лестър

Хеттрик от титли за Селби в родния му Лестър

  • 12 фев 2026 | 10:18
  • 1243
  • 0
Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

  • 9 фев 2026 | 14:58
  • 575
  • 0
Олег Велинов в "Гостът на Sportal.bg": Световното по снукър в България е било най-добре проведеното

Олег Велинов в "Гостът на Sportal.bg": Световното по снукър в България е било най-добре проведеното

  • 5 фев 2026 | 16:05
  • 7741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 46480
  • 138
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 13108
  • 9
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 21994
  • 23
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24869
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 11501
  • 22
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7221
  • 0