Марк Селби срази Джак Лисовски в Шампионата на играчите

Марк Селби постигна победа с 6:3 над Джак Лисовски и си осигури място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Марк Алън на турнира Шампионата на играчите в Телфорд.

WHAT. A. BREAK!



The highlight of Mark Selby's win over Jack Lisowski! #PlayersChampionship pic.twitter.com/ZCRVxXUFDF — WST (@WeAreWST) February 17, 2026

Веселяка от Лестър е в отлична форма, след като миналата седмица защити титлата си в Шампионатната лига (варианта с покани). Преди Коледа той спечели и своята паметна трета титла от UK Championship, побеждавайки световния №1 Джъд Тръмп на финала. Селби се надява да използва това силно представяне като трамплин към първата си в кариерата титла от Шампионата на играчите.

Исторически балансът в преките двубои между Селби и Лисовски е много равностоен, като Лисовски бе спечелил последните им две срещи. С тази победа Селби вече води с 8:7 в общия им баланс.

Mark Selby books a quarter-final against Mark Allen at the Players Championship thanks to a 6-3 win over Jack Lisowski.



Looked very comfortable for him before Jackpot made a fight of it, but lovely clearance in the eighth stopped that.



Selby vs Allen on Friday night. pic.twitter.com/wwHwv3zazh — Phil Haigh (@philhaigh_) February 17, 2026

Първите два фрейма тази вечер бяха оспорвани, но и двата отидоха на сметката на четирикратния световен шампион Селби. Серия от 84 точки го изведе напред с 3:0. Лисовски отговори в четвъртия фрейм с брейк от 63 и двамата се оттеглиха на почивката при резултат 3:1.

След подновяването на играта Селби увеличи аванса си, но брейкове от 56 и 70 на Лисовски го оставиха в битката при 4:3. В осмия фрейм Селби спря възхода на съперника си с впечатляващ тотален клирънс от 136 точки, а след това спечели и деветия фрейм, за да затвори мача и да си уреди среща с Алън.

„Трудно е да играеш срещу Джак, защото знаеш, че ще бъде много агресивен. Ако оставиш червена топка на показ, той ще я атакува. В зависимост от настроението си може да вкарва всичко по масата и да те помете. За щастие, днес не беше в такова настроение“, каза 42-годишният Селби.

"To be consistent, you need an all-round game"



Mark Selby beat Jack Lisowski in a clash of styles at the @Sportsbetio Players Championship!



In the quarter-finals, Selby will face a like-minded pro in Mark Allen #PlayersChampionship pic.twitter.com/gxyR3sXHIw — WST (@WeAreWST) February 17, 2026

„За да бъдеш постоянен, мисля, че не можеш да разчиташ само на такъв стил. Нужна е по-цялостна игра. За да играеш по този начин, трябва да си във върхова форма, а никой не е всеки ден. Трябва да имаш и резервен план. Но ако кажеш на Джак да е внимателен, той няма да бъде толкова опасен. Иска ми се да имах смелостта да атакувам някои от ударите, които той прави.

Чувствам, че играта ми е в много добро състояние. Много съм доволен от сезона си досега – играх добре в Йорк и спечелих и Шампион на шампионите. Оттогава съм постоянен. Нямам от какво да се оплаквам.“

На съседната маса шампионът от Шотландия Крис Уейклин записа убедителна победа с 6:2 над действащия двукратен шампион от Ухан Сяо Гуодун.

Триумфът на Уейклин на Откритото първенство на Шотландия в Единбург бе изключително значим – първата му титла в турнир с пълен формат. В днешния фрагментиран двубой 33-годишният англичанин показа отлична форма и контролираше развоя на срещата.

При аванс от 4:2 Уейклин реализира два впечатляващи брейка от 104 и 101 точки, с които затвори мача и си осигури четвъртфинален сблъсък с четирикратния световен шампион Джон Хигинс.