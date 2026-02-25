Популярни
Китаец влезе в историята с четири поредни сенчъри брейка

  • 25 фев 2026 | 13:42
  • 348
  • 0
Китаец влезе в историята с четири поредни сенчъри брейка

Чан Бингю стана деветият играч в историята на снукъра, който прави четири поредни сенчъри брейка, след като разгроми Шон Мърфи с 4:0 в първия кръг на Откритото първенство на Уелс.

Чан постигна 100% успеваемост при вкарването на топките и допусна само една точка в изключително представяне, определено от Риан Евънс по BBC Wales като „най-доброто представяне, виждано някога на снукър маса“.

Това е 11-тият случай, в който играч прави четири сенчъри брейка поред в професионален мач - единствено Нийл Робъртсън и Марк Алън са го постигали два пъти. И само Робъртсън и Алън бяха успявали да направят това в двубой до четири спечелени фрейма (4 от 7).

ИГРАЧИ С ЧЕТИРИ ПОРЕДНИ СЕНЧЪРИ БРЕЙКА

Джон Хигинс – Grand Prix 2005

Шон Мърфи – Welsh Open 2007

Нийл Робъртсън – Ruhr Open 2013

Гари Уилсън – UK Championship 2019

Стивън Магуайър – Tour Championship 2020

Марк Алън – European Masters 2020

Лу Нинг – UK Championship 2020

Нийл Робъртсън – European Masters 2022

Джак Лисовски – UK Championship 2022

Марк Алън – English Open 2023

Чан Бингю – Welsh Open 2026

