Той е прекалено голям добряк, за да стане сериен победител

Бари Хоукинс е един от малкото играчи в съвременната история на професионалния снукър, които са губили финали на Световното първенство, "Мастърс" и Шампионата на Обединеното кралство. Седемкратният световен шампион Стивън Хендри смята, че той все още притежава качествата да спечели някоя от най-големите титли в спорта, след като в неделя завоюва петата си ранкинг титла с победа 9:5 над Джак Лисовски на финала на Welsh Open.

Според Хендри Бари Хоукинс би се борил за място в топ 16 на всички времена сред най-великите в снукъра. Шотландецът обаче смята, че световният №9 все още има време да подобри позицията си в историята на спорта, отчитайки впечатляващото му постоянство, откакто стана професионалист през 2000 г.

Хоукинс спечели петия си ранкинг трофей с убедителна победа 9:5 над Джак Лисовски във финала на Welsh Open в Ландъдно, демонстрирайки изключителна резултатност с серии от 105, 102, 88, 76, 68 и 67 точки.

„Не мисля, че би бил в топ 8“, каза Хендри. „Бихте го поставили в топ 16, но ако прекарате два или три часа, разглеждайки всички велики играчи, той вероятно ще се смъква все по-надолу в този списък. Джъд Тръмп е спечелил само една световна титла, което някои биха казали, че не е достатъчно за играч от неговата величина, но огромният брой турнири, които е спечелил, го изстрелват толкова високо.“

Хоукинс се изкачва до споделено 20-о място в съвременната история на ранкинг шампионите, редом до шесткратния победител в „Крусибъл“ Рей Риърдън, световния шампион Джао Синтoнг и бившия професионалист Стивън Лий.

Хендри смята, че роденият в Дитън играч – който ще се изправи срещу Иън Бърнс в първия си мач на World Open в Юшан на 17 март – може да почерпи от собствения му опит на зеленото сукно, като стане по-едностранчив и безкомпромисен в стремежа си към величие.

„Той е брилянтен, наистина брилянтен играч. Има играта“, каза Хендри в подкаста на World Snooker Tour. „Спечелил е само пет титли, но някои хора не печелят нито една, така че той все пак има изключителна кариера.

Очевидно има нещо, което го е спирало да направи онази допълнителна крачка. Бил е на много големи финали.

Понякога съм се чудил дали не е прекалено добър човек, защото за да бъдеш сериен победител, трябва да си малко… "знаеш какво". Аз съм един от най-големите – много хора ще ти го кажат.

За съжаление, Бари не е сериен победител. Той е достатъчно добър да победи всеки в добрия си ден. Показвал го е отново и отново.

Спомням си, когато победи Райън Дей с 10:7 на финала на Световната Гран при през 2017 г. в Престън. Направи пет сенчъри брейка. Когато влезе в ритъм, изглежда сякаш няма да пропусне. Но очевидно има нещо, което го спира да достигне следващото ниво.

Нека не забравяме, че на тези финали той се е изправял срещу изключително силни играчи.“

Хоукинс завърши като финалист на Световното първенство през 2013 г., губейки с 12:18 от Рони О’Съливан, както и на UK Championship през 2024 г., където отстъпи с 8:10 на Джъд Тръмп, в серия от осем загубени ранкинг финала срещу имена като Джон Хигинс, Марк Селби и Кайрън Уилсън. Той загуби и два финала на "Мастърс" в лондонската „Александра Палас“ – с 1:10 от О’Съливан през 2016 г. и с 4:10 от Нийл Робъртсън през 2022 г.

Въпреки това Хендри му даде ключов съвет за това какво е необходимо, за да направи последната крачка към триумф, който да определи кариерата му.

„Не мисля, че му харесва да му казват, че е прекалено добър“, заяви Хендри. „Ако нямаш тази вътрешна студенина, не можеш да я научиш. Или я имаш, или не. Това е същото във всеки спорт. Ако иска уроци как да бъде "знаеш какво", знае къде да ме намери.“