Тръмп отстрани Уилямс и е на полуфиналите в Шампионата на играчите

Световният №1 Джъд Тръмп спечели с 6:3 в напрегнат и висококачествен мач срещу Марк Уилямс и си осигури полуфинален сблъсък с Джон Хигинс на турнира Шампионата на играчите в Телфорд.

Това беше 24-тата среща в едно съперничество, което през последните години роди някои от най-качествените двубои в снукъра. Двамата си размениха победи в полуфинали в "Крусибъл" – Тръмп надделя със 17:16 през 2022 г., а Уилямс спечели с 17:14 миналата година. Друг скорошен връх бе епичният финал на Saudi Arabia Snooker Masters 2024, когато Тръмп триумфира с 10:9 на последната топка. След този мач Асото в колодата вече води с 16:8 в преките им двубои.

Mark Williams - dispatched in style ✅

John Higgins - next on Saturday ⏭️



Judd Trump knows he has to bring his A-game when facing the ‘Class of 92’ #PlayersChampionship pic.twitter.com/X8hydB6IBh — WST (@WeAreWST) February 19, 2026

Срещата тази вечер отговори на очакванията като качество, макар и не с максимално напрежение до последната топка. Уилямс постигна забележителните 97% успеваемост при вкарванията, като пропусна едва три топки в целия мач, но въпреки това отстъпи сравнително убедително. Сега Тръмп продължава напред към полуфинал срещу друг свой голям съперник – шотландеца Джон Хигинс. Това идва след драматичната победа на Хигинс с 6:5 над Тръмп на полуфиналите на „Мастърс“ в „Александра палас“.

31-кратният победител в ранкинг турнири Тръмп се надява да добави втори трофей към витрината си през тази година. След като премина през цялата 2025-а без титла, той сложи край на тази серия по-рано тази година с победа на Германския Мастърс.

MAKE SURE YOU WATCH TO THE END!! 🚨



Incredible finish to Judd Trump’s win over Mark Williams 🤣@Sportsbetio | #PlayersChampionship pic.twitter.com/rw4cM2VzBB — WST (@WeAreWST) February 19, 2026

Трикратният световен шампион Уилямс откри двубоя със зрелищен сенчъри брейк от 141 точки. Въпреки това Тръмп спечели три поредни фрейма, включително с серии от 52 и 75, за да поведе с 3:1 на почивката.

След подновяването на играта резултатът бързо стана 4:1, преди брейкове от 53 и 105 да върнат Уилямс на една партия разлика – 4:3. Обратът обаче бе спрян мигновено, след като световният шампион от 2019 г. Тръмп наниза серии от 70 и 123, за да затвори мача.

CAN THESE TWO JUST PLAY EACH OTHER EVERY TOURNAMENT? 🤝



Judd Trump beats Mark Williams 6–3 in another thriller!@Sportsbetio | #PlayersChampionship pic.twitter.com/ch27OWSKPL — WST (@WeAreWST) February 19, 2026

„Когато бях в ритъм, знаех колко добре играя. Сейфти играта ми беше много добра, както и разбиванията. Поставях го под огромен натиск още от началото на фреймовете – това беше модел през целия мач. Успявах да диктувам сейфтито малко по-добре“, каза 36-годишният Тръмп.

„Същото важи и за него, за Джон и за Рони. Те са играчи от класа. Знам, че трябва да играя добре срещу тях и това прави мачовете толкова качествени. Аз съм някъде близо до върха на кариерата си. Те може би смятат, че са малко след него, но не и в моите очи – нивото им все още е невероятно.

На "Мастърс" контролирах целия мач срещу Джон и го изпуснах в края. Бях малко разочарован, особено заради добрия шанс да го затворя. Не беше най-доброто ми представяне, но мога да извадя много позитиви.“

"Това е едно от най-добрите изпълнения, които съм виждал срещу себе си – редом с тези на О’Съливан, Хигинс и всички останали", каза Уилямс. "Аз самият играх добре, нямаше слаб елемент в играта ми, а загубих с 6:3. Това показва колко добър е той.

Никога не съм държал някого под такъв натиск, а два-три удара по-късно той вече беше поставил мен в трудна ситуация. Ако играе така, не може да бъде победен. Какво да кажа? Страхотен играч.“