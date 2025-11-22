Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джао срази Робъртсън за огромен чек и титла в Рияд

Джао срази Робъртсън за огромен чек и титла в Рияд

  • 22 ное 2025 | 08:05
  • 940
  • 0
Джао Синтонг спечели първата си титла след триумфа си в „Крусибъл“, след като победи Нийл Робъртсън с 5:2 във финала на Riyadh Season Snooker Championship в Саудитска Арабия.

Описван от Стивън Хендри в коментарите като „най-добрият между топките, който съм виждал“, 28-годишният китаец за пореден път демонстрира забележителния си талант, като отстрани Шон Мърфи и Джъд Тръмп, а след това и Робъртсън, за да прибере първата награда от 250 000 паунда.

През май тази година Джао влезе в историята на снукъра, като стана първият азиатски играч, спечелил световната титла. Изглежда, че ще бъде сред водещите фигури в спорта за много години напред. След сравнително тих старт на текущия сезон, с едва едно участие на полуфинал до момента, левичарят зарадва феновете в Рияд с лекотата на играта си и спокойния си характер. С още един трофей в колекцията си, тежестта на очакванията, свързани със статута на световен шампион, вече е намаляла.

Джао, който е номер 10 в световната ранглиста, вече е спечелил и четирите финала, в които е участвал като професионалист. Той ще влезе в предстоящия Шампионат на Обединеното кралство – титла, която завоюва през 2021 г. – изпълнен със самочувствие. Той е и 11-тият различен победител в първите 11 турнира от сезона.

Робъртсън се надяваше да постигне „саудитски дубъл“, като добави този трофей към титлата от Мастърса на Саудитска Арабия, която спечели в Джеда през август. Световният номер 3 може и да бе смятан за фаворит преди финала, но не успя да се възползва от възможностите си в третия фрейм и след това не успя да се върне в мача.

Джао спечели откриващия фрейм и имаше шанс да открадне втория, след като изоставаше с 0-46, но при 33 точки остави черната топка към горния джоб късо от отвора, което даде възможност на Робъртсън да изравни до 1:1. В третия фрейм Робъртсън вкара шест червени с черни, но изгуби позиция и съперникът му се върна в играта, за да го спечели на цветовете. Бърза серия от 131 точки – вторият му сенчъри брейк в турнира – изведе Джао напред с 3:1, а след почивката той продължи инерцията си със 134, за да поведе с три партии при оставащи четири.

Австралиецът върна един фрейм със серия от 91 за 4:2 и поведе с 37-17 в седмия, когато опит за червена към средния джоб се удари в далечния ръб. Позицията на топките не беше идеална за Джао, но той направи отлична серия от 57, за да си осигури титлата.

„Чувствам се изключително щастлив, невероятно е да спечеля тази титла“, каза Джао. „Бях нервен, но просто се опитах да се концентрирам върху масата. Това е първият ми път в Рияд и ще имам много хубави спомени оттук – очаквам с нетърпение да се върна. Имаше много хора от Китай, които ми дадоха огромна подкрепа и това беше изключително важно за мен. Единствената ми цел сега е просто да продължа да се подобрявам.“

