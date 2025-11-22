Стивън Хендри засипа с похвали шампиона в Рияд Джао

Седемкратният „крал на Кръсибъл“ Стивън Хендри засипа с похвали играта на Джао Синтонг, след като китайската суперзвезда спечели първата си титла като световен шампион на Riyadh Season Snooker Championship 2025.
Джао срази Робъртсън за огромен чек и титла в Рияд
Докато носеше най-ценното отличие в този спорт, Джао изживяваше до голяма степен разочароваща кампания, но пристигна в Саудитска Арабия в добра форма, след като достигна полуфиналите в две поредни седмици – на Международния шампионат и на Шампион на шампионите.
И още при дебюта си в Рияд 28-годишният исторически първи азиатец световен шампион намери най-добрата си игра и победи последователно бивши световни шампиони – Шон Мърфи, Джъд Тръмп и Нийл Робъртсън, за да спечели четвъртата си професионална титла – първата си в турнир с покани – и да прибере главната награда от 250 000 паунда.
Хендри, който има 36 титли от ранкинг турнири и бе в Близкия изток като част от телевизионното отразяване на шампионата, остана силно впечатлен от начина, по който Джао надделя над световния №3 Робъртсън на финала.
„Когато спечели световната титла, всеки път когато повеждаше, той просто се откъсваше от съперниците си. Не се колебаеше – и това е знак за истински шампион. Някой, който наистина иска да доминира над опонента си“, каза Хендри.
„Това е качество, което притежават най-великите и именно то отличава най-добрите от останалите – онези, които не се плашат от финалната линия, а просто натискат докрай и я прекосяват.
Той е най-добрият изпълнител на удари, когото съм виждал в снукъра – и в това включвам всички, от О’Съливан през Селби до Тръмп – всички. Никой не удря топката толкова чисто, колкото Джао. Мисля, че той е бъдещето на снукъра за следващите… колкото поиска да играе – следващите 20 години.“
Следващото предизвикателство пред Джао е UK Championship 2025 в Barbican Centre в Йорк (29 ноември – 7 декември), където в първия кръг на 1 декември следобед той ще се изправи срещу преминал квалификациите съперник.
Това е място и турнир, в който той вече е триумфирал – през 2021 г. спечели първата си ранкинг титла именно там, след като победи Люка Бресел във финала.
Предвид настоящата му форма и предишния му успех в този турнир от „Тройната корона“, Хендри е на мнение, че Джао е човекът, за когото всички ще внимават в Йорк:
„Отива в Йорк, място, където вече е печелил UK Championship. Отива с победа зад гърба си – първата му като световен шампион – което със сигурност му действа невероятно. Той ще бъде човекът, който всички ще искат да победят там."
Силата и дълбочината на конкуренцията в Световния снукър тур са може би по-големи от всякога, както и четирикратният световен шампион Марк Селби отбеляза в интервю преди няколко месеца.
От началото на този сезон вече са направени общо 14 максимални серии от 147, а забележителното е, че Джао става 11-тият различен победител в 11 турнира досега през кампанията.
Основният водещ Мат Смит попита Хендри какво мисли за тази непредсказуемост на тура в момента.
„Интересно е да се види кой ще бъде следващият, който ще хване снукъра за гушата и ще го поведе“, каза Хендри.
Попитан дали смята, че точно Джао може да бъде играчът с дълготрайна доминация, бившият световен №1 отговори:
„Зависи от много неща. Трябва напълно да посветиш живота си на това да бъдеш най-добрият, да печелиш и да печелиш, и да печелиш. И всичко зависи от това дали той е такъв човек – не всеки може да го направи.
Всъщност е доста трудно – трябва да правиш много жертви. Дали той е готов за това, тепърва ще видим, но той ще спечели много титли. Мисля, че още през този сезон вероятно ще спечели още една-две титли, защото вече има статута на световен шампион. Мисля, че оттук нататък ще продължи нагоре.“
