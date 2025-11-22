Стивън Хендри засипа с похвали шампиона в Рияд Джао

Седемкратният „крал на Кръсибъл“ Стивън Хендри засипа с похвали играта на Джао Синтонг, след като китайската суперзвезда спечели първата си титла като световен шампион на Riyadh Season Snooker Championship 2025.

Докато носеше най-ценното отличие в този спорт, Джао изживяваше до голяма степен разочароваща кампания, но пристигна в Саудитска Арабия в добра форма, след като достигна полуфиналите в две поредни седмици – на Международния шампионат и на Шампион на шампионите.

И още при дебюта си в Рияд 28-годишният исторически първи азиатец световен шампион намери най-добрата си игра и победи последователно бивши световни шампиони – Шон Мърфи, Джъд Тръмп и Нийл Робъртсън, за да спечели четвъртата си професионална титла – първата си в турнир с покани – и да прибере главната награда от 250 000 паунда.

🗣 "He’s the best ball striker I’ve ever seen playing snooker and I’m including everyone in that"



Stephen Hendry heaped praise on Zhao Xintong and believes he is the man to beat in York at the upcoming UK Championship 👇#Snookerhttps://t.co/G3KhDEpvvW — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) November 22, 2025

Хендри, който има 36 титли от ранкинг турнири и бе в Близкия изток като част от телевизионното отразяване на шампионата, остана силно впечатлен от начина, по който Джао надделя над световния №3 Робъртсън на финала.

„Когато спечели световната титла, всеки път когато повеждаше, той просто се откъсваше от съперниците си. Не се колебаеше – и това е знак за истински шампион. Някой, който наистина иска да доминира над опонента си“, каза Хендри.

Zhao is the KING in Riyadh! 😮‍💨



The man to beat in York?#RiyadhSeason | @riyadhseason pic.twitter.com/oo6kPcz2Hy — WST (@WeAreWST) November 21, 2025

„Това е качество, което притежават най-великите и именно то отличава най-добрите от останалите – онези, които не се плашат от финалната линия, а просто натискат докрай и я прекосяват.

Той е най-добрият изпълнител на удари, когото съм виждал в снукъра – и в това включвам всички, от О’Съливан през Селби до Тръмп – всички. Никой не удря топката толкова чисто, колкото Джао. Мисля, че той е бъдещето на снукъра за следващите… колкото поиска да играе – следващите 20 години.“

Следващото предизвикателство пред Джао е UK Championship 2025 в Barbican Centre в Йорк (29 ноември – 7 декември), където в първия кръг на 1 декември следобед той ще се изправи срещу преминал квалификациите съперник.

Това е място и турнир, в който той вече е триумфирал – през 2021 г. спечели първата си ранкинг титла именно там, след като победи Люка Бресел във финала.

Предвид настоящата му форма и предишния му успех в този турнир от „Тройната корона“, Хендри е на мнение, че Джао е човекът, за когото всички ще внимават в Йорк:

„Отива в Йорк, място, където вече е печелил UK Championship. Отива с победа зад гърба си – първата му като световен шампион – което със сигурност му действа невероятно. Той ще бъде човекът, който всички ще искат да победят там."

Силата и дълбочината на конкуренцията в Световния снукър тур са може би по-големи от всякога, както и четирикратният световен шампион Марк Селби отбеляза в интервю преди няколко месеца.

От началото на този сезон вече са направени общо 14 максимални серии от 147, а забележителното е, че Джао става 11-тият различен победител в 11 турнира досега през кампанията.

Основният водещ Мат Смит попита Хендри какво мисли за тази непредсказуемост на тура в момента.

Eleven tournaments, eleven DIFFERENT winners in 2025‼️



Zhao Xintong defeats Neil Robertson to win the Riyadh Season Championship and £250,000 prize money 💰🎱 pic.twitter.com/Yke656GBaL — TNT Sports (@tntsports) November 21, 2025

„Интересно е да се види кой ще бъде следващият, който ще хване снукъра за гушата и ще го поведе“, каза Хендри.

Попитан дали смята, че точно Джао може да бъде играчът с дълготрайна доминация, бившият световен №1 отговори:

„Зависи от много неща. Трябва напълно да посветиш живота си на това да бъдеш най-добрият, да печелиш и да печелиш, и да печелиш. И всичко зависи от това дали той е такъв човек – не всеки може да го направи.

Всъщност е доста трудно – трябва да правиш много жертви. Дали той е готов за това, тепърва ще видим, но той ще спечели много титли. Мисля, че още през този сезон вероятно ще спечели още една-две титли, защото вече има статута на световен шампион. Мисля, че оттук нататък ще продължи нагоре.“

Снимки: Imago