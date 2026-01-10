Популярни
Галатасарай отново преговаря за Бернардо Силва

10 яну 2026 | 04:42

  • 10 яну 2026 | 04:42
Галатасарай отново е в преговори за Бернардо Силва, португалският полузащитник, чийто договор с Манчестър Сити изтича.

Според Fanatik, турският шампион възнамерява да се възползва от евентуалното напускане на португалския национал от „гражданите“, за да си осигури играча без трансферна сума, използвайки същата стратегия като при предишни сделки, за да убеди полузащитника да се присъедини към проекта.

Според вестника, истанбулският гранд вече е започнал преговори с представителите на играча, като финансовият аспект ще бъде основното оръжие в опита да бъде привлечен полузащитникът.

Договорът на Бернардо Силва с английския клуб изтича през юни и без информация за евентуално подновяване, той вероятно ще напусне „Етихад“, подобно на случилото се миналата година с Кевин Де Бройне.

Припомняме, че 31-годишният играч вече е бил свързван с Бенфика, Ювентус, Милан и Барселона.

Снимки: Gettyimages

