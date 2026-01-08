Тоти: 99% е сигурно, че няма да бъда треньор

Легендата на Рома и италианския футбол Франческо Тоти даде любопитно интервю, в което отговори на няколко блиц въпроса, разкривайки интересни детайли за миналото и бъдещето си.

Бившият капитан на „джалоросите“ и световен шампион с Италия от 2006 г. сподели къде се вижда след 10 години и каква професия би избрал, ако не беше станал футболист.

Ето и част от въпросите към Принца на Рим и неговите отговори:

– Ако не бяхте станали футболист, какъв щяхте да работите?

– Служител на бензиностанция.

– Поглеждайки назад, щяхте ли да прекратите кариерата си на 28 май 2017 г.?

– Не, накараха ме да прекратя кариерата си.

– Къде се виждате след 10 години?

– На дивана.

– Щеше ли Италия да спечели Световното първенство през 2006 г. без вас?

– Не знам.

– Бихте ли се съгласили Рома да спечели Скудетото, а Лацио – Шампионската лига?

– Не.

– А Рома да спечели Шампионската лига, а Лацио – Скудетото?

– Да.

– Ще станете ли треньор?

– 99% е сигурно, че няма да бъда треньор.