Тоти: 99% е сигурно, че няма да бъда треньор

Легендата на Рома и италианския футбол Франческо Тоти даде любопитно интервю, в което отговори на няколко блиц въпроса, разкривайки интересни детайли за миналото и бъдещето си.
Бившият капитан на „джалоросите“ и световен шампион с Италия от 2006 г. сподели къде се вижда след 10 години и каква професия би избрал, ако не беше станал футболист.
Ето и част от въпросите към Принца на Рим и неговите отговори:
– Ако не бяхте станали футболист, какъв щяхте да работите?
– Служител на бензиностанция.
– Поглеждайки назад, щяхте ли да прекратите кариерата си на 28 май 2017 г.?
– Не, накараха ме да прекратя кариерата си.
– Къде се виждате след 10 години?
– На дивана.
– Щеше ли Италия да спечели Световното първенство през 2006 г. без вас?
– Не знам.
– Бихте ли се съгласили Рома да спечели Скудетото, а Лацио – Шампионската лига?
– Не.
– А Рома да спечели Шампионската лига, а Лацио – Скудетото?
– Да.
– Ще станете ли треньор?
– 99% е сигурно, че няма да бъда треньор.