Мартин Чой разкрива пред Sportal.bg какво е нужно за успеха в "24 часа на Льо Ман"

Най-добрият български мотоциклетист през последните години Мартин Чой се подготвя усилено за своето юбилейно 10-то участие в едно от най-големите мотоциклетни състезания в света, а именно „24-те часа на Льо Ман“, където той стартира с помощта на Еко България.

Преди да замине за Франция Чой посети студиото на Sportal Motorsport, за да разкаже пред водещия Евгени Въков малко повече за надпреварата. Една от засегнатите теми беше за това, което е нужно за постигането на успешно представяне в състезанието, което много често бива съпътствано от изключително сложни метеорологични условия.

„Факторите са много. В това състезание, трябва да споменем, че много важен е и късметът. Когато късметът е с теб, когато условията са достатъчно добри, имам предвид да не вали повече от 15 часа, защото тогава грешките се случват. Това е състезание, в което, ако се кара повече от два-три часа на мокри, грешките са почти сигурни.

„В едно такова състезание ключовите моменти са много, но според късметът е много важен. Важно е отборът да е стикован, да сте стиковани със съотборниците, да сте константни. Така че, ако наистина разсъждавам на тази тема, наистина са много ключовите фактори за успеха, но най-важното е късметът да е с вас“, обясни Чой в студиото на Sportal.bg. Какво още каза той, може да чуете е прикаченото видео.

Снимки: Владимир Иванов

