  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Обрат: Реал Мадрид вдигна Рюдигер за дербито днес

  • 8 яну 2026 | 16:42
  • 1548
  • 0
Добри новини за Реал Мадрид часове преди голямото дерби на испанската столица. Антонио Рюдигер в крайна сметка ще бъде на разположение за тазвечершния сблъсък срещу Атлетико Мадрид, след като участието му бе поставено под въпрос през последните часове, съобщава “Марка”.

Германският централен защитник разтревожи “белите” заради дискомфорт в коляното, което наложи предприемането на извънредни предпазни мерки. Последвалите прегледи и усещанията на самия играч обаче потвърдиха, че всичко е било просто лека уплаха. Рюдигер е в състояние да играе и вече е уведомил треньорския щаб за това.

Мачът в Джеда започва в 21:00 часа.

По този начин последната дума ще има Чаби Алонсо. Наставникът знае, че може да разчита на защитника и ще има възможността да го включи в стартовия състав, ако сметне за необходимо в този изключително важен мач.

