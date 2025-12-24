Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
И Ботев (Пд) подкрепи Лудогорец за среща с БФС и ПФЛ

  • 24 дек 2025 | 11:58
  • 417
  • 1
Ботев (Пловдив) подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, Българския футболен съюз и ПФЛ, съобщиха за БТА от клуба. Както е известно, преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите в турнира за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.

"Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от пловдивския отбор", заявиха от Ботев (Пловдив). 

