  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Ботас ще кара историческо Ферари преди завръщането си във Формула 1

Ботас ще кара историческо Ферари преди завръщането си във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 15:19
  • 279
  • 0

Валтери Ботас ще седне зад волана на исторически болид на Ферари седмица преди завръщането си като титуляр във Формула 1 по време на моторспорт фестивала на скоростта в Аделаида.

Ботас ще управлява Ферари 156/85 от 1985 година в последния ден на фестивала, който ще се проведе на 28 февруари и 1 март. Заедно с Ботас на трасето ще бъде и бившия пилот Стефан Йохансос, който ще управлява собствения си 156/85 с №28.

Моторспорт фестивалът в Аделаида традиционно се провежда седмица преди Гран При на Австралия в Мелбърн и използва части от пистата, която беше домакин на Гран При на Австралия между 1986 и 1995. През тази година Ботас ще се завърне като титуляр във Формула 1 с новия тим на Кадилак, в който той ще си партнира със Серхио Перес.

Снимки: Gettyimages

