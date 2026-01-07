Популярни
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Хенк Латеган разби конкуренцията в 4-я етап и поведе в рали "Дакар"

Хенк Латеган разби конкуренцията в 4-я етап и поведе в рали "Дакар"

  • 7 яну 2026 | 15:43
  • 245
  • 0
Хенк Латеган разби конкуренцията в 4-я етап и поведе в рали "Дакар"

Състезаващият се за Тойота Хенк Латеган разби конкуренцията в четвъртия етап на тазгодишния „Дакар“ при автомобилистите и излезе начело в генералното класиране в средата на първата седмица на надпреварата.

В първата част от маратонското изпитание между Алула и Хаил, Латеган даде време от 4:47:08 часа в дългия 495 състезателни километра етап, за да изпревари с цели 7:03 минути петкратния победител Насър Ал-Атия (Дачия). Третото място изненадващо зае Марек Гочала, чийто син Ерик се класира четвърти. Двамата изостанаха със съответно 14:15 и 17:36 от Латеган със своите частни коли на Тойота.

Петицата в днешния етап оформи деветкратния световен рали шампион Себастиен Льоб (Дачия), а третият представител на фамилия Гочала – Михал се нареди пети. Двукратният победител при мотоциклетистите Тоби Прайс (Тойота).

Голямата жертва на днешния етап беше миналогодишният победител Язид Ал Раджи (Тойота), който отпадна от надпреварата. Саудитецът паркира своя автомобил малко след средата на етапа заради технически повреди. Преди отпадането си Ал Раджи се движеше в дъното на топ 20 на близо половин час зад лидера.

В генералното класиране след доминантната си победа днес Латеган излезе начело с аванс от 3:55 пред Ал-Атия. Тройката с изоставане от 13:00 оформя Матиас Екстрьом (М-Спорт), който днес даде едва 12-то време, губейки над 26 минути от Латеган.

Втората част от първото маратонско изпитание в тазгодишния „Дакар“ продължава утре с петия етап от маратоснкия бивак в Алула до Хаил. За автомобилистите петият етап ще бъде с дължина от 427 километра, от които 371 ще бъдат срещу часовника.

Снимки: Imago

