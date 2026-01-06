Гътри спечели третия етап на рали "Дакар" и поведе, 5 пилоти на Форд на върха на класирането

Третият етат на рали "Дакар 2026" донесе двойна победа на Форд - първо място за Мич Гътри и второ за чешкия ветеран Мартин Прокоп. Отсечката днес беше около Ал Ула и е първата част от тазседмичния маратонски етап.

В 421-километровата скоростна отсечка американският екипаж надделя над друг Форд Raptor T1+, този на частния отбор Orlen Jipocar, пилотиран от бившия WRC пилот Мартин Прокоп. Разликите в челната десетка отново бяха минимални, като първите двама бяха разделени от малко под две минути и половина.

Шарейна донесе първа победа на Хонда в рали "Дакар 2026"

Преди финалната част на етапа изглеждаше, че Форд може да постигне петорна победа, също като Тойота вчера, но Нани Рома, Карлос Сайнц и Матиас Екстрьом изостанаха. Пред тях мина Гай Ботерил, който осигури присъствието на Тойота в челото.

Южноафриканският пилот, състезаващ се за Тойота Gazoo Racing Южна Африка, изпревари първите два автомобила Дачия Sandrider – тези на настоящия световен шампион в W2RC Лукаш Мораеш и пилотиращата отлично днес Кристина Гутиерес. Както бразилецът, така и испанката търсеха първия си силен резултат в това издание и днес отговориха на очакванията, представяйки се много по-добре от съотборниците си Себастиен Льоб и Насър Ал-Атия.

Кинтеро и Тойота доминираха във втория етап на "Дакар", Ал-Атия излезе начело в ралито

Катарецът днес стигна до 19-ото място, на 22 минути и 11 секунди зад Гътри. Льоб се оказа още по-назад - едва 25-и, на 25 минути и 25 секунди от американеца. Деветкратният световен шампион в WRC трябваше да се справи с две спукани гуми в първите километри и тъй като остана без резервни, трябваше да кара предпазливо, за да стигне до финала без повече проблеми. В първия дълъг етап Льоб също спука две гуми и затова изостана в началото на ралито.

След вчерашния си успех, днес Язид Ал Раджи отново изпита трудности. 16-ото му място, пред заводския GR Hilux на Сауд Вариава. Гийом де Мевиус също имаше тежък ден. След отличното начало и победа в първия етап, белгиецът трябваше да спре на 246-ия километър поради механичен проблем със своето Мини John Cooper Works. Само намесата на асистенцията му помогна да се върне в етапа и да го завърши.

Труден етап и за Хенк Латеган, който днес е 23-ти след отличното си представяне вчера, но най-тежко се оказа положението на Сет Кинтеро - 38-а позиция на финала, като той който загуби час и 15 минути спрямо Гътри. Американецът трябваше да спре на 275-ия километър, преди да може да продължи, като все още не е ясно какъв е бил проблемът му.

В генералното класиране при автомобилите Гътри е новият лидер с 26 секунди преднина пред Прокоп и 1 минута и 8 секунди пред Екстрьом. Във Форд могат да се насладят на момента, тъй като екипът заема първите пет места: на четвърта позиция е Карлос Сайнц, на 3 минути и половина зад Гътри, а пети е Нани Рома с изоставане от 4 минути.

💥 FORD TOP 5 AT THE SUMMIT OF THE DAKAR!

Five Raptors now fill the top five overall. @mitchguthrie5 leads for the first time in his career, ahead of @ProkopOfficial (+26”), @mattiasekstroem (+1’08”), @CSainz_oficial (+3’34”) and @NaniRoma (+4’02”).#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/0VYmZjsrat — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2026

Снимки: Imago