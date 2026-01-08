Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. 21 футболисти на старта на ФК Ямбол (програмата за мачовете)

21 футболисти на старта на ФК Ямбол (програмата за мачовете)

  • 8 яну 2026 | 10:05
  • 296
  • 0

Едноименният тим на град Ямбол започва днес зимната си подготовка. 21 футболисти ще изведе в 14:00 часа за първо занимание треньорския щаб, воден от Николай Жечев. В хода на процеса, ще играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, отборът ще играе междуобластна квалификация на Южна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас) 

24 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Спартак (Пловдив) 

28 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – ОФК Несебър (Несебър) 

31 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец II (Бургас) 

7 февруари, купа АФЛ: ФК Ямбол (Ямбол) – Розова долина (Казанлък) 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 16208
  • 2
Дунав очаква още един нов до дни

Дунав очаква още един нов до дни

  • 7 яну 2026 | 18:32
  • 2381
  • 0
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 23632
  • 10
Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 26244
  • 35
Бивш национал подсили Гигант

Бивш национал подсили Гигант

  • 7 яну 2026 | 18:18
  • 4865
  • 1
Етър представи юноша на Левски

Етър представи юноша на Левски

  • 7 яну 2026 | 17:34
  • 3752
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4534
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38421
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16915
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15592
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28153
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25719
  • 26