21 футболисти на старта на ФК Ямбол (програмата за мачовете)

Едноименният тим на град Ямбол започва днес зимната си подготовка. 21 футболисти ще изведе в 14:00 часа за първо занимание треньорския щаб, воден от Николай Жечев. В хода на процеса, ще играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, отборът ще играе междуобластна квалификация на Южна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

24 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Спартак (Пловдив)

28 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – ОФК Несебър (Несебър)

31 януари: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец II (Бургас)

7 февруари, купа АФЛ: ФК Ямбол (Ямбол) – Розова долина (Казанлък)