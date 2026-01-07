Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне не изключи възможността да поеме към Саудитска Арабия

Симеоне не изключи възможността да поеме към Саудитска Арабия

  • 7 яну 2026 | 17:17
  • 543
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не изключи варианта в бъдеще да поеме отбор от Саудитска Арабия. Той също така беше категоричен, че утрешният полуфинал с Реал Мадрид за Суперкупата на Испания в Джеда няма нищо общо с домакинската победа с 5:2 на неговия тим в градското дерби през септември.

“Винаги мисля едно и също: всеки двубой е различен. Мачът на “Метрополитано” не е свързан с утрешния. Всеки отбор си има своите силни страни. Трябва да изиграем мача така, както сметнем за необходимо, за да продължим в този турнир. Дали Тиаго Алмада може да замести Пабло Бариос? Мисля, че характеристиките на Бариос не са сходни с тези на Алмада, като двамата играят на различни позиции. Маркос Йоренте, Конър Галахър, Джони Кардосо… Утре ще решим кой ще пасне най-добре на отбора. Александър Сьорлот? В момента е в най-постоянната си форма, откакто дойде при нас. Той ни дава различни ситуации от останалите нападатели. Необходим ни е същият глад, който показва досега. Неговата физическа сила ни позволява да атакуваме по различни начини. Нужен ни в досегашния си вид, защото отборът има необходимост от Сьорлот.

Как приема настоящата си форма Хулиан Алварес? Понякога трябва да се доближиш, без да говориш или пък да обсъждаш други неща от живота, които са много важни. Освен футболист, той е и човек. Важното е човекът да е добре. Хулиан сам е доказал какъв футболист е и важни са делата, а не думите. Манталитет ни? Психиката е всичко в живота. Ясно е, че психическият аспект е най-големият стимул за даването на най-доброто във всяка професия. Опитваме се да работим върху това и да го събудим. Понякога се получава по-добре, друг път - не както искаме. Нашата психика влияе на живота ни. Да, мисля, че Саудитска Арабия е подходящо място за големи турнири. Има подготвени хора за взимането на подобни решения. Всеки път, в който идваме да играем тук, с нас се отнасят прекрасно. Щом тук предстои Мондиал, дано да протече по най-добрия начин. Дали бих водил отбор в страната? Треньорите никога не затваряме вратата. Футболът и животът могат да се променят. Затова от моята гледна точка не затварям нито една врата”, коментира Симеоне на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 13:40
  • 1540
  • 0
Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
  • 1493
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 3452
  • 2
Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

  • 7 яну 2026 | 12:31
  • 9659
  • 7
Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

  • 7 яну 2026 | 11:57
  • 898
  • 0
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 31948
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 17233
  • 14
Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 10484
  • 11
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 12134
  • 9
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 9466
  • 22
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 31948
  • 15
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 12012
  • 48