Симеоне не изключи възможността да поеме към Саудитска Арабия

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне не изключи варианта в бъдеще да поеме отбор от Саудитска Арабия. Той също така беше категоричен, че утрешният полуфинал с Реал Мадрид за Суперкупата на Испания в Джеда няма нищо общо с домакинската победа с 5:2 на неговия тим в градското дерби през септември.

“Винаги мисля едно и също: всеки двубой е различен. Мачът на “Метрополитано” не е свързан с утрешния. Всеки отбор си има своите силни страни. Трябва да изиграем мача така, както сметнем за необходимо, за да продължим в този турнир. Дали Тиаго Алмада може да замести Пабло Бариос? Мисля, че характеристиките на Бариос не са сходни с тези на Алмада, като двамата играят на различни позиции. Маркос Йоренте, Конър Галахър, Джони Кардосо… Утре ще решим кой ще пасне най-добре на отбора. Александър Сьорлот? В момента е в най-постоянната си форма, откакто дойде при нас. Той ни дава различни ситуации от останалите нападатели. Необходим ни е същият глад, който показва досега. Неговата физическа сила ни позволява да атакуваме по различни начини. Нужен ни в досегашния си вид, защото отборът има необходимост от Сьорлот.

Как приема настоящата си форма Хулиан Алварес? Понякога трябва да се доближиш, без да говориш или пък да обсъждаш други неща от живота, които са много важни. Освен футболист, той е и човек. Важното е човекът да е добре. Хулиан сам е доказал какъв футболист е и важни са делата, а не думите. Манталитет ни? Психиката е всичко в живота. Ясно е, че психическият аспект е най-големият стимул за даването на най-доброто във всяка професия. Опитваме се да работим върху това и да го събудим. Понякога се получава по-добре, друг път - не както искаме. Нашата психика влияе на живота ни. Да, мисля, че Саудитска Арабия е подходящо място за големи турнири. Има подготвени хора за взимането на подобни решения. Всеки път, в който идваме да играем тук, с нас се отнасят прекрасно. Щом тук предстои Мондиал, дано да протече по най-добрия начин. Дали бих водил отбор в страната? Треньорите никога не затваряме вратата. Футболът и животът могат да се променят. Затова от моята гледна точка не затварям нито една врата”, коментира Симеоне на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago