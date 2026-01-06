Страсбург веднага намери наследник на Росиниър

От Страсбург вече са избрали наследника на досегашния си наставник Лиъм Росиниър, който по-рано днес беше назначен начело на Челси, съобщава Фабрицио Романо.
Става въпрос за Гари О’Нийл, който се е споразумял с френския клуб за дългосрочен договор, като според Николо Скира той ще бъде до лятото на 2028 година. Досега 42-годишният англичанин е водил само два тима - Борнемут и Уулвърхамптън, който го освободи в края на 2024-та. Той ще завари Страсбург на седмото място в Лига 1, като отборът е с актив от 24 точки след седем победи, три равенства и седем загуби. Също така елзасци завършиха на първо място в основната фаза на Лигата на конференциите с 16 пункта след пет успеха и едно реми. О’Нийл може да дебютира като техен треньор в събота, когато е гостуването на четвъртодивизионния Авранш за Купата на Франция.
Снимки: Gettyimages