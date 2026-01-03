Популярни
Комо продължава да гони топ 4 след успех над Удинезе

  • 3 яну 2026 | 16:05
  • 703
  • 0

Отборът на Комо започна успешно 2026 година, след като спечели с 1:0 домакинството си на Удинезе в ранния мач от съботната програма на 18-ия кръг в Серия "А".

Съставът на Сеск Фабрегас беше пълен господар на терена през първото полувреме и заслужено успя да открие резултата в 18-ата минута. Тогава капитанът Лука Да Куня беше точен от дузпа, свирена за нарушение на Якуб Пьотровски срещу Алберто Морено. Точно преди почивката Максимо Пероне можеше да удвои преднината от чудесна позиция, но Даниеле Падели спаси удара му. За сметка на това, в началото на втората част гостите на два пъти се разминаха с изравнително попадение. В 48-ата минута Юрген Екеленкамп получи хубав пас от Пьотровски, но пропусна страхотен шанс да се разпише, тъй като изстрелът му се оказа неточен. Седем минути по-късно Николо Дзаниоло финтира противниковия вратар и прати топката в мрежата му, но ВАР отмени гола заради негова засада. Домакините обаче се окопитиха и в 60-ата минута Анастасиос Дувикас разтресе напречната греда с мощния си удар. Това беше и последното по-интересно положение в двубоя.

С тази победа Комо се затвърди на шестата позиция в класирането с актив от 30 точки или само на три от четвъртия Рома. Удинезе пък остана на 11-ото място със своите 22 пункта след третия си пореден мач без успех.

Снимки: Gettyimages

