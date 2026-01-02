Популярни
  • 2 яну 2026 | 02:58
Мората: Разбрах, че не трябва да доказвам нищо на никого

Нападателят на Комо и испанския национален отбор Алваро Мората направи лична равносметка на изминалата година в социалните мрежи.

„Още една година е към своя край и не мога да не спра за минута, за да благодаря. Благодаря за здравето и за щастието, което имаме, и преди всичко за щастието на децата, които са истинската движеща сила на всичко“, написа Мората.

„Това беше тежка година в личен и професионален план, от онези, които те разтърсват и те карат да погледнеш на себе си отстрани. Година, през която се научих да не се натоварвам с чуждите преценки и разбрах, че мнението на тези, които не ме познават, не определя кой съм аз“, продължи нападателят.

„Научих се да обичам себе си повече, да мисля за себе си без чувство за вина и да живея с повече честност. Разбрах, че не е нужно да доказвам нищо на никого. Тези, които са до мен и наистина ме разбират, знаят това“, изтъкна Мората.

„От все сърце благодаря на тези, които бяха до мен, подкрепяйки ме дори в тишина. Нека 2026 година ни донесе здраве, мир и малко спокойствие. Обичам ви“, завършва своето послание нападателят.

Снимки: Gettyimages

