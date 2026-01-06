Ханзи Флик: Турнирът за Суперкупата е най-бързият път към трофей, искаме го

Барселона вече е в Саудитска Арабия, където ще се опита да защити трофея си от суперкупата на Испания. Преди година “блаугранас” унижиха Реал Мадрид с 5:2 във финала. Сега отново е възможно Ел Класико за приза, но преди това двата гранда трябва да се справят със своите съперници на полуфиналите. Първи излизат каталунците, които в сряда се изправят срещу Атлетик Билбао. Ден по-късно пък “лос бланкос” ще спорят с градския си съперник Атлетико Мадрид в другия полуфинал. Финалът ще е в неделя.

На пресконференцията си преди срещата наставникът на Барса Ханзи Флик почти потвърди, че клубът е близо до привличането на Жоао Кансело от Ал-Хилал. Ето какво заяви треньорът по редица теми:

🗣️ Hansi Flick: ❝It's a tournament I like. Last season, winning the Super Cup gave us a lot of energy, and we want to lift it again this year.❞ pic.twitter.com/4qFlMXx9OD — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

Настроението в отбора преди полуфинала

Суперкупата на Испания е по-различна в сравнение с тази в Германия, но ми харесва. Това си е турнир с финал и полуфинал. Спечелването на този трофей миналия сезон ни зареди с енергия и искаме да повторим това и тази година.

За Жоао Кансело

Вие знаете ситуацията по-добре от мен. В Барселона не е като при други отбори, които могат да плащат. Аз виждам как играчите се развиват и за мен това е най-доброто. Сега има възможност да привлечем футболист, който да вдигне нивото ни в атака. Трябва да работим върху това.

Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

Има ли играч, поискал да си тръгне през януари?

Не.

Фаворит ли сте за Суперкупата?

Това е най-краткият път, за да спечелиш трофей, но няма да е лесно, защото останалите отбори са много силни.

King Abdullah Sports City Stadium 🏟️👀 pic.twitter.com/vFwf9KRWQp — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

Манталитетът срещу Атлетик

Надявам се да се справим по-добре, отколкото срещу Виляреал и Еспаньол. Надявам се да видя това в отбора си.

Завръщането на Араухо

Искам да говоря с него след тренировката. Още не съм решил нищо. Роналд се нуждае от време.

Феран Торес

Феран се справя много добре този сезон, като вкара много голове. Показва отличен манталитет и на тренировки, и в мачовете. Това е, което иска, и ще видим какво ще кажем. Както винаги казвам, всичко е в името на доброто на отбора, а не на успехите на отделни играчи.