  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарейна донесе първа победа на Хонда в рали "Дакар 2026"

Шарейна донесе първа победа на Хонда в рали "Дакар 2026"

  • 6 яну 2026 | 14:20
  • 170
  • 0
Шарейна донесе първа победа на Хонда в рали "Дакар 2026"

След три дни на доминация от страна на KTM, дойде и първият удар на Хонда в третия етап на рали "Дакар 2026". Днешната отсечка с дължина 421 състезателни километра около Ал Ула, се явява първа част от маратонския етап, което означава, че пилотите няма да получат техническа помощ преди старта утре сутрин.

И днес първия успех за японския производител тази година донесе Тоша Шарейна, който се възползва от добрата си пета стартова позиция, за да поеме водачеството при 167-ия километър и да го задържи до самия край. А Рики Брабек осигури двойния успех на Хонда, като завърши на 2,17 минути зад Тоша. Американецът стартира пред съотборника си сутринта и събра 1 минута и 43 секунди бонуси в хода на етапа. Днес Шарейна падна, но не загуби време и продължи много бързо.

Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе
Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Също благодарение на бонусите лидерът в генералното класиране Даниъл Сандърс успя да минимизира загубите си и днес. Вчера те дори му донесоха етапна победа, но и днес натрупаните от австралиеца от KTM 6,29 минути се оказаха безценни. Те му позволиха да намали изоставането си спрямо Шарейна до 3,28, което му позволи да запази лидерската позиция в общото подреждане с преднина от 1,07 минути пред Брабек и 1,13 пред Шарейна.

След силно начало, денят се оказа сложен за Едгар канет. Той имаше проблеми с навигацията и бързо беше настигнат от пилотите зад него. В крайна сметка Канет завърши с пасив от 11,44 минути, което го нареди на седмо място в етапа и го свали до четвърта позиция в генералното класиране, където изостава с 8,46 минути от Сандърс. До момента представянето на 20-годишния Канет, който дебютира в клас RallyGP е повече от впечатляващо.

Канет се възползва от наказание на Бранч и спечели първия етап при мотоциклетистите
Канет се възползва от наказание на Бранч и спечели първия етап при мотоциклетистите

В днешния етап пред него се нареди трио от по-опитни пилоти, водено от Лусиано Бенавидес с KTM. С изоставане от само 4,30 минути, той успя да измести в топ 5 на генералното класиране Рос Бранч (Hero), който днес завърши шести на 10,38 минути. Между тях се вклини Скайлър Хаус с Хонда, който също изпревари пилота от Ботсвана в общото подреждане.

Много интересна беше и битката в клас Rally2, където големият фаворит Майкъл Дохърти записа трета победа в рамките на четири дни. Пилотът на Bas World KTM Team се класира девети в общото подреждане днес, с пасив от 12,54 минути, и изпревари двамата дебютанти Мартим Вентура и Престън Кембъл, които карат за втория тим на Хонда. Благодарение на днешния резултат, южноафриканецът увеличи преднината си пред португалеца до 3,32 минути. Вентура пък се възползва от слабия ден на Начо Корнехо (Hero), който загуби почти половин час, и влезе в топ 10 на генералното класиране.

Днес отпаданията сред мотоциклетистите продължиха, като състезанието напусна легендата на "Дакар" Стефан Свитко. Словашкият пилот, който има 17 в надпреварата, се отказа след 140-ия километър след падане и контузия в дясното рамо, заради която поиска да бъде върнат в бивака. Състезанието приключи и за Тобиас Ебстер. Пилотът на Hero, втори в Rally2 миналата година, падна само 14 километра след старта и счупи лявата си ръка.

Снимки: Imago

