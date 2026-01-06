Двама отпаднаха за днешния мач на Ювентус

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на двама от играчите си за днешното гостуване на Сасуоло. Това стана ясно от публикувана група на тима за двубоя.

Става въпрос за бранителят Лойд Кели и крилото Франсиско Консейсао, които тренираха индивидуално в последното занимание преди срещата заради мускулни травми. Така най-вероятно в защита ще бъде върнат халфът Тюн Копмайнерс, а Фабио Мирети е очакваният партньор на Кенан Йълдъз зад централния нападател Джонатан Дейвид. Още четирима ще пропуснат мача със Сасуоло, като това са защитниците Федерико Гати и Даниеле Ругани, както и нападателите Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

Снимки: Gettyimages