  Рейнджърс задълбочи кризата в Селтик и триумфира след сладък обрат в „Олд Фърм" дерби

Рейнджърс задълбочи кризата в Селтик и триумфира след сладък обрат в „Олд Фърм“ дерби

  • 3 яну 2026 | 16:33
Рейнджърс задълбочи кризата в Селтик и триумфира след сладък обрат в „Олд Фърм“ дерби

Рейнджърс взе сладък успех и триумфира с 3:1 срещу вечния съперник Селтик в дома на „детелините“ в голямото дерби от 21-вия кръг на шотландската Премиършип. Успехът за синята част от Глазгоу дойде след пълен обрат през втората част, а в герой за тима на Дани Рьол се превърна португалският нападател Юсеф Шермити, който се разписа на два пъти (50', 59').

Така след победата в „Олд Фърм“ дерби двата отбора вече са с равни точки – 38, като делят втората позиция, а лидерът в класирането Хартс може да дръпне с още на върха при успех по-късно днес в домакинството срещу последния Ливингстън. Катастрофалното представяне на Селтик при новия мениджър Уилфред Нанси пък продължава, след като „детелините“ инкасираха шеста загуба в последните 8 мача и е твърде вероятно да се стигне до неговото уволнение. Логично и домакинските фенове не спестиха освиркванията и скандиранията си към треньора, както и към шефовете на клуба, присъстващи на стадиона. Обратно, Рейнджърс пък е с пет победи в последните си шест двубоя при също скоро назначения си наставник Рьол.  

Селтик започна по-активно двубоя и натисна съперника си. В 18-ата минута Дайзен Маеда изведе чудесно Джони Кени, но той стреля право в тялото на стража на Рейнджърс Джак Бътланд. „Детелините“ обаче поведоха още в следващата си атака, когато корейското крило Хюн-Юн Янг направи страхотен индивидуален рейд по фланга, премина няколко съперници и с бомбен шут под гредата хвърли в делириум феновете на „Селтик Парк“ – 1:0 за домакините.

Рейнджърс пък бързо можеше да отвърне на удара и Джейди Гасама излезе сам срещу Каспер Шмайхел, но датският страж успя да избие в корнер. В 32-ата минута пък Селтик можеше да удвои, но Бътланд успя да избие опасен удар на Бенямин Нигрен, а след това се наложи и бранителят на гостите Емануел Фернандес да чисти топката от голлинията. В края на първото полувреме пък изравнително попадение на Рейнджърс бе отменено заради засада.

През втората част обаче гостите излязоха преобразени и изковаха пълния обрат в двубоя. Малко след подновяване на играта се стигна до добра многоходова комбинация, при която Никола Раскин навлезе в наказателното поле и намери Юсеф Шермити, а португалецът чукна топката в мрежата – 1:1. Селтик пък веднага можеше да си върне аванса, но Бътланд за пореден път показа класата си и спаси последователно удара на останалия сам срещу него Маеда, както и изстела с глава на голмайстора Янг. Тези пропуски бяха наказани от Рейнджърс, който осъществи пълен обрат в 59-ата минута. Шермити получи добър пас по лявото крило, напредна и преодоля Шмайхел – 1:2 за гостите и втори гол за португалеца.

Това сякаш окончателно пречупи духа на домакините, които инкасираха още едно попадение десетина минути по-късно. Гасама намери Майки Мур, който веднага стреля, а Шмайхел не реагира по най-добрия начин и видя как топката влиза за трети път в мрежата му – 1:3. До края срещата се доиграваше, а много от феновете на Селтик си тръгнаха предварително, като не спестиха бурните си освирквания към мениджъра и ръководството на клуба.

Снимки: Imago

