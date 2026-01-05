Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

  • 5 яну 2026 | 13:53
  • 481
  • 0
Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

Академик Бултекс 99 се подсили с американеца Ватанго Донзо, съобщиха от клуба.

Роденият през 2000-ата година американец е висок 202 сантиметра и в кариерата си в Европа е играл в отбори в Кипър, Република Северна Македония, Германия и Финландия.

От началото на настоящата кампания с отбора на Феникс в първенството на Република Северна Македония той има средни показатели от 10.4 точки, 4.8 борби, 2.8 чадъри и 50% успеваемост при стрелбата от игра.

"Ватанго идва с ясна мисия - да донесе физика, енергия и защитна интензивност. Неговата височина и атлетизъм ще бъдат ключови в борбите под двата коша, а блокшотовете му ще укрепят нашата защита. Донзо има амбиция да продължи развитието си в НБЛ и да помогне на Академик. Добре дошъл в семейството на Академик Бултекс 99, Ватанго", написаха от клуба.

Както е известно, преди дни пловдивските "студенти" се разделиха с гарда Райт Рииво-Лаане.

Снимки: Imago

