Надлъгването в Пловдив започна

Академик Бултекс 99 играе в зала “Сила” в Пловдив с Черно море Тича в среща от 15-ия кръг на Sesame НБЛ. Играчите на Йордан Янков ще се опитат да прекъснат серия от 3 поредни поражения, но задачата им изглежда доста трудна - изправят се срещу отбор, който е в серия от 6 последователни успеха.

Преди началото на срещата Академик е на 9-а позиция в класирането с баланс 3-10. Варненци са трети с 10-3, с еднакви показатели с втория Рилски спортист. Лидер е Балкан с 12-1.

Пловдивчани отстъпиха в последната сив реда пред Берое в Стара Загора. В последния си мач “моряците” на Васил Евтимов пък сломиха в ДКС във Варна шампиона Рилски спортист, а последното им поражение бе нанесено от Балкан в Ботевград.

Академик Бултекс 99: Джакуез Йоу, Васил Бачев, Николай Михайлов, Обрад Томич, Петър Ралчев

Черно море Тича: Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Георги Боянов

