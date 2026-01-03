Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Надлъгването в Пловдив започна

Надлъгването в Пловдив започна

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 1488
  • 0
Надлъгването в Пловдив започна

Академик Бултекс 99 играе в зала “Сила” в Пловдив с Черно море Тича в среща от 15-ия кръг на Sesame НБЛ. Играчите на Йордан Янков ще се опитат да прекъснат серия от 3 поредни поражения, но задачата им изглежда доста трудна - изправят се срещу отбор, който е в серия от 6 последователни успеха.

Преди началото на срещата Академик е на 9-а позиция в класирането с баланс 3-10. Варненци са трети с 10-3, с еднакви показатели с втория Рилски спортист. Лидер е Балкан с 12-1.

Пловдивчани отстъпиха в последната сив реда пред Берое в Стара Загора. В последния си мач “моряците” на Васил Евтимов пък сломиха в ДКС във Варна шампиона Рилски спортист, а последното им поражение бе нанесено от Балкан в Ботевград.

Стартовите състави:

Академик Бултекс 99: Джакуез Йоу, Васил Бачев, Николай Михайлов, Обрад Томич, Петър Ралчев

Черно море Тича: Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Георги Боянов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Уейд Болдуин е MVP на 19-ия кръг на Евролигата

Уейд Болдуин е MVP на 19-ия кръг на Евролигата

  • 3 яну 2026 | 13:46
  • 642
  • 0
Шей-Гилджъс Аликзандър изведе лидера Оклахома до успех срещу Голдън Стейт

Шей-Гилджъс Аликзандър изведе лидера Оклахома до успех срещу Голдън Стейт

  • 3 яну 2026 | 11:22
  • 841
  • 0
Адетокунбо сам направи схемата за забивката, донесла победата на Бъкс

Адетокунбо сам направи схемата за забивката, донесла победата на Бъкс

  • 3 яну 2026 | 10:47
  • 1150
  • 0
Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

Янис Адетокунбо изведе Милуоки до драматичен успех срещу Шарлът

  • 3 яну 2026 | 10:29
  • 1663
  • 0
Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

Синът на легенда на Цървена звезда впечатли при победа на Портланд срещу Ню Орлиънс

  • 3 яну 2026 | 09:23
  • 4144
  • 0
Мъри влезе в обувките на Йокич и засипа коша на Кливланд, но не беше достатъчно

Мъри влезе в обувките на Йокич и засипа коша на Кливланд, но не беше достатъчно

  • 3 яну 2026 | 08:55
  • 4113
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 81794
  • 262
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 42236
  • 22
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 9873
  • 26
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 12592
  • 7
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 21677
  • 3