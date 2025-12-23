Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99

Миньор 2015 победи Академик Бултекс 99 с 85:70 (20:8, 27:19, 14:25, 24:18) като гост в първата среща от 13-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Така тимът от Перник временно се изкачи до петата позиция в класирането с равен баланс от 6 успеха и също толкова поражения, докато за Академик загубата бе девета в 12 срещи от началото на редовния сезон. Така пловдивчани продължават да заемат деветото място в таблицата.

Състезателите на Ивица Вукотич започнаха много силно двубоя в зала "Сила" и доминираха в битката под двата коша. Те ограничиха нападението на "студентите" до само 8 точки в първите десет минути, а на свой ред реализираха 20, за да натрупат солиден аванс в края на първата четвърт.

Във втората тимът на Миньор 2015 продължи да бъде по-ефективен в атака и след 27:19 във втория период гостите се оттеглиха на почивка с 20 точки преднина при 47:27.

Академик обаче не се предаде и след паузата заздрави защитата си, като ограничи съперника до само 2 реализирани точки в правоъгълника. Така играчите на Йордан Янков взеха третата четвърт с 25:14 и разликата падна под 10 точки – 61:52 в полза на Миньор.

В последните десет минути гостите възвърнаха увереността в играта си и не допуснаха обрат, за да се поздравят с успеха след финалното 85:70.

Най-резултатен за победата на Миньор бе Игор Кесар с 20 точки, към които прибави и 10 борби.

За Академик Джакуез Йоу бе над всички с 26 точки.

