Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

Отборът на Академик Бултекс 99 обяви, че естонският гард Райт-Рииво Лаане вече няма да бъде част от състава.

„Благодарим ти, Лаане! Пътищата ни се разделят, но преживяванията заедно остават. Лаане е играч, който създава възможности за другите – асистенцията винаги го радва повече от собствената точка. Защото за него баскетболът е споделяне. Цитатът, който той цени и предава на най-малките академици е следният: “Един кош прави един човек щастлив, но доброто подаване прави двама.” Успех занапред, Лаане“, написаха от Академик Бултекс 99 в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Утре от 18:00 часа Академик Бултекс 99 приема Черно море Тича в мач от 15-ия кръг на Sesame НБЛ.

Снимка: НБЛ