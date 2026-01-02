Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

Академик Бултекс 99 с промяна в състава си

  • 2 яну 2026 | 18:36
  • 355
  • 0
Отборът на Академик Бултекс 99 обяви, че естонският гард Райт-Рииво Лаане вече няма да бъде част от състава.

„Благодарим ти, Лаане! Пътищата ни се разделят, но преживяванията заедно остават. Лаане е играч, който създава възможности за другите – асистенцията винаги го радва повече от собствената точка. Защото за него баскетболът е споделяне. Цитатът, който той цени и предава на най-малките академици е следният: “Един кош прави един човек щастлив, но доброто подаване прави двама.” Успех занапред, Лаане“, написаха от Академик Бултекс 99 в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Утре от 18:00 часа Академик Бултекс 99 приема Черно море Тича в мач от 15-ия кръг на Sesame НБЛ.

Снимка: НБЛ

