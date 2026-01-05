Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

  • 5 яну 2026 | 12:35
  • 430
  • 0

Три дни, след като Гуаню Джоу и Ферари се разделиха, китаецът беше потвърден за резервен пилот на новия 11-и отбор във Формула 1 - Кадилак. Кадилак ще дебютира във Формула 1 след броени седмици на първите закрити тестове преди началото на сезона на пистата до Барселона.

26-годишният състезател изпълняваше същата роля във Ферари през изминалия сезон, но така и не получи възможност да дебютира в състезателен уикенд с червения екип. След като напусна Маранело преди броени дни, за китаеца започва ново приключение с отбора, подкрепян от Дженерал Мотърс.

Ферари се разделя с Гуаню Джоу
Ферари се разделя с Гуаню Джоу

Джоу ще работи с двамата титулярни пилоти – Валтери Ботас и Серхио Перес, които се завръщат във Формула 1 след сезон, прекаран извън пистата. Перес беше извън спорта, докато Ботас имаше роля в Мерцедес, насочена и към подпомагане развитието на дебютанта Андреа Кими Антонели.

В екипа влизат още Симон Пажено и Пиетро Фитипалди, които отговарят за работата на симулатора, както и Колтън Херта. Американецът е трети пилот на Cadillac, но през тази година ще се състезава във Формула 2, за да събере нужните точки за суперлиценз. Към момента той все още не би могъл да замести Перес или Ботас при нужда.

Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона
Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона
Снимки: Gettyimages

