Ферари се разделя с Гуаню Джоу

Отборът на Ферари обяви по-рано днес, че Гуаню Джоу няма да бъде резервен пилот на тима за предстоящия сезон 2026 във Формула 1. Това слага край на едногодишния ангажимент на китаеца към Черните кончета, с които той направи няколко теста, но нищо повече.

Grateful for Zhou Guanyu’s commitment and contribution as Ferrari Reserve Driver this season! Wishing him all the best ahead 🤝 pic.twitter.com/mxmyYlW0O6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

Джоу беше титуляр във Формула 1 в продължение на три години между 2022 и 2024 с отбора на Алфа Ромео/Заубер. Той обаче загуби титулярната си позиция преди началото на сезон 2025, когато Заубер заложи на изцяло нова пилотска двойка, съставена от Нико Хюлкенберг и новобранеца Габриел Бортолето.

За Джоу пък остана позицията на резервен пилот във Ферари, което беше едно своеобразно завръщане за китаеца в редиците на Скудерията, тъй като по-рано в своята кариера той беше част от академията на Черните кончета. След само една година обаче Джоу и Ферари отново се разделят, а все още не се знае накъде ще поеме китайският пилот.

Thank you for everything this year @ZhouGuanyu24 👊 pic.twitter.com/382arkyhfk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

Не е ясно също така и кои ще бъдат резервните пилот на Черните кончета за предстоящия сезон във Формула 1. През миналата година тази позиция се разделяше от двама състезатели – Джоу и италианецът Антонио Джовинаци, който е титуляр на Скудерията в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където през 2023 година той спечели „24-те часа на Льо Ман“, а през миналата грабна световната титла при пилотите заедно с Алесандро Пиер Гуиди и Джеймс Каладо, с които той триумфира и на „Сарт“.

Снимки: Gettyimages