Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Крауфорд отхвърли възможността за кариера в ММА: Не плащат достатъчно

Крауфорд отхвърли възможността за кариера в ММА: Не плащат достатъчно

  • 5 яну 2026 | 10:57
  • 317
  • 0
Крауфорд отхвърли възможността за кариера в ММА: Не плащат достатъчно

Терънс Крауфорд се оттегля от боксовия ринг, но не очаквайте скоро да го видите в клетката за смесени бойни изкуства.

38-годишният непобеден боксьор наскоро обяви, че прекратява кариерата си, слагайки край на легендарен път, в който постигна баланс от 42 победи и спечели световни титли в пет различни теглови категории. Последният двубой на Кроуфорд беше мегасблъсък с друга суперзвезда – Канело Алварес, през септември, който американцър спечели с убедително единодушно съдийско решение след 12 рунда.

Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело
Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

Предвид неговият опит в свободната борба, феновете често са се питали дали Крауфорд би обмислил преминаване към ММА. Но докато заплащането в смесените бойни изкуства не се повиши, боецът от Небраска отхвърля тази възможност.

„Не“, отговори Крауфорд категорично на въпрос на фен по време на стрийм в Kick с Adin Ross. „Не, не плащат достатъчно... Човече, можеш да се контузиш сериозно в борбата, като цяло. Да се занимаваш с борба, ритници, бокс и удари с лакти – не, благодаря, може да си го задържите.“

Колко точно велик е Терънс Крауфорд
Колко точно велик е Терънс Крауфорд
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тайсън Фюри: 2026-а годината на завръщането

Тайсън Фюри: 2026-а годината на завръщането

  • 4 яну 2026 | 16:03
  • 2858
  • 0
Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

  • 4 яну 2026 | 14:19
  • 14735
  • 4
Холи Холм загуби и не можа да влезе в историята на бокса

Холи Холм загуби и не можа да влезе в историята на бокса

  • 4 яну 2026 | 09:47
  • 2477
  • 1
Аманда Серано се завърна триумфално на ринга в Пуерто Рико

Аманда Серано се завърна триумфално на ринга в Пуерто Рико

  • 4 яну 2026 | 09:24
  • 1564
  • 0
Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

  • 2 яну 2026 | 20:54
  • 28567
  • 2
Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

  • 2 яну 2026 | 14:39
  • 14459
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18495
  • 24
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 7764
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 882
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1220
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18810
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35218
  • 140