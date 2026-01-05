Крауфорд отхвърли възможността за кариера в ММА: Не плащат достатъчно

Терънс Крауфорд се оттегля от боксовия ринг, но не очаквайте скоро да го видите в клетката за смесени бойни изкуства.

38-годишният непобеден боксьор наскоро обяви, че прекратява кариерата си, слагайки край на легендарен път, в който постигна баланс от 42 победи и спечели световни титли в пет различни теглови категории. Последният двубой на Кроуфорд беше мегасблъсък с друга суперзвезда – Канело Алварес, през септември, който американцър спечели с убедително единодушно съдийско решение след 12 рунда.

Предвид неговият опит в свободната борба, феновете често са се питали дали Крауфорд би обмислил преминаване към ММА. Но докато заплащането в смесените бойни изкуства не се повиши, боецът от Небраска отхвърля тази възможност.

„Не“, отговори Крауфорд категорично на въпрос на фен по време на стрийм в Kick с Adin Ross. „Не, не плащат достатъчно... Човече, можеш да се контузиш сериозно в борбата, като цяло. Да се занимаваш с борба, ритници, бокс и удари с лакти – не, благодаря, може да си го задържите.“

