Колко точно велик е Терънс Крауфорд

С петминутно и 29-секундно видео Терънс Крауфорд обяви във вторник, че се оттегля от активния бокс на 38-годишна възраст. Крауфорд сваля ръкавиците след своята знакова победа над Канело Алварес през септември. Ако наистина това е окончателният му край в бокса – а във бойните спортове често се случва завръщане отново и отново – то това е финал като от приказка.

Когато Крауфорд беше под крилото на Top Rank, промоутърът Боб Аръм веднъж прочуто се пошегува, че може да си купи имение в Бевърли Хилс с всички пари, които е загубил, опитвайки се да превърне Бъд в звезда.

Терънс Крауфорд прекратява кариерата си

Крауфорд може да бъде мрачен, дори открито предизвикателен. Винаги към него е имало огромни подозрения. Но именно те го тласнаха към висоти, които малцина – и със сигурност не Аръм – биха могли да предвидят.

Стадионен мегасблъсък срещу безспорната звезда на спорта пред над 70 000 зрители, гледан от повече от 40 милиона души по Netflix. И представяне, достойно за момента – убедителна победа със съдийско решение над Алварес, която му донесе титлата на списание "Ринг" в трета теглова категория.

Това не е просто постижение „паунд за паунд“. Това е успех от калибъра на тези, които запечатват статут на легенда за всички времена. И в спорт, който често пенсионира бойците по свой начин, е освежаващо да видиш някой да си тръгне – на върха на бокса – отказвайки се от десетки милиони долари, които още го чакат.

Реванш с Канело би бил пореден мегамач, макар и не толкова голям, колкото първия. Алварес призова за такъв двубой през последните седмици. Крауфорд очевидно не проявява интерес – поне засега. А и честно казано, кой друг около неговата категория би могъл да го развълнува?

Това означава, че можем да насочим вниманието си към мястото на Крауфорд в историята. А сравняването на боксьори от коренно различни епохи винаги е трудно и често несправедливо. Това е спорт със 150-годишна история в съвременната си форма, далеч по-труден за подреждане от ММА.

Великият Хенри Армстронг се оттегля през 1945 г. със 180 мача зад гърба си. Когато Джак Джонсън губи световната титла в тежка категория през 1915 г., Джес Уилард поднася сензация, нокаутирайки го в 26-ия рунд на планиран 45-рундов мач.

Крауфорд, който сменя гардовете, се състезава в епоха, в която мачовете за титла са по 12 рунда. Той си тръгва с безупречен баланс от 42 победи и 0 загуби, като в последните шест години от кариерата си се биеше само по веднъж годишно. Последният път, когато се качи на ринга два пъти в рамките на една година, беше през 2019 г. Всичко това показва, че е почти безсмислено да се опитваме категорично да определим точното му място в аналите на историята.

Това, което можем да кажем със сигурност, е, че Крауфорд е един от най-добрите бойци на нашето време и вероятно най-великият на своята ера. Но дори това твърдение е трудно за окончателно утвърждаване, докато календарната 2025 година наближава края си.

Причината е, че още двама бойци от ранга на легендите продължават да пишат своите истории. Наоя Инуе ще се бие на 27 декември в Рияд, Саудитска Арабия, срещу Алан Пикасо по DAZN. Ако Инуе спечели, както се очаква, той ще стане първият боксьор след Лари Холмс, който прави четири защити на титлата на "Ринг" в рамките на една календарна година. Чудовището е на път към сблъсък с Джунто Накатани през май на „Токио Доум“ – още един мач, който може значително да подсили наследството му.

Междувременно Олександър Усик е широко признат за един от най-великите боксьори в полутежка категория (редом до Ивендър Холифийлд) и е на път да се утвърди като един от топ 10 тежките боксьори за всички времена. Наскоро Усик заяви, че планира да продължи да се боксира още няколко години.

С две победи над бъдещи членове на Залата на славата – Тайсън Фюри и Антъни Джошуа – Усик все още има време да надгради наследството си. И през цялото това време разговорът „паунд за паунд“ беше доминиран от три имена: Крауфорд, Инуе и Усик, като редът често се променяше според това кой се е бил най-скоро.

Похвалите, които сега се сипят към Крауфорд – напълно заслужени – лесно могат да бъдат повлияни от скорошните му успехи. И с основание, предвид начина, по който той разглоби Канело в продължение на рундовете, при положение че се качи с две теглови категории нагоре, за да се изправи срещу него.

Това, което може би липсва в автобиографията на Крауфорд (и не непременно по негова вина), са още няколко категорични победи от най-висок ранг. Еръл Спенс е там – още един голям мач, в който Крауфорд не остави никакви съмнения.

Ако Крауфорд беше подчинил напълно категория до 154 паунда с победи над Себастиан Фундора, Джарън Енис и Върджил Ортис, аргументите му за най-велик боксьор на своята ера щяха да бъдат още по-силни.

Същото важи и за периода му в категория до 66.7 кг, макар че там той очевидно беше възпрепятстван от боксовата политика и факта, че Ал Хеймън контролираше водещите бойци в дивизията – Кийт Търман и Дани Гарсия.

След като Крауфорд разнищи Спенс, стана ясно защо по-рано не е успял да привлече останалите бойци от PBC.

Това, което знаем със сигурност, е, че с оттеглянето си Крауфорд оставя бокса без още една звезда – талант, който вероятно всички подценявахме преди двубоя му с Канело.

А това, което все още не знаем – колкото и да се опитваме – е едно: къде точно ще заеме място Терънс Крауфорд в ехото на вечността?

Коментар на Майк Копинджър за списание "Ринг"