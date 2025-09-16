Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

Терънс Крауфорд (на галено Бъд) направи невъзможното – победи Канело Алварес и записа име в историята на бокса. В анализ за официалния YouTube канал на Ring Magazine, популярният канал Rummy’s Corner определи триумфа на Крауфорд като „епохално постижение“.

Още когато преди година Крауфорд започна да предизвиква Канело, малцина му даваха шанс. Причината – американецът е значително по-малък и преминаването през две теглови категории традиционно е огромно предизвикателство. Но Крауфорд не само прие риска, а се превърна в първия боксьор в модерната ера на четирите пояса, който става безспорен шампион в три различни дивизии.

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Според анализа на Rummy’s Corner началните рундове са били равностойни. Крауфорд е бил по-активен и техничен, докато Канело е търсел силните удари, особено в тялото. Постепенно обаче Бъд е започнал да „чете“ играта на мексиканеца, да му избягва ударите и да диктува темпото. Решаващият момент идва около шестия рунд, когато Крауфорд поема най-доброто на Канело и остава невъзмутим, като започва да контролира дистанцията и инициативата.

До шампионските рундове мексиканската звезда вече изглежда изтощена, докато Крауфорд демонстрира феноменална кондиция, прецизни комбинации и пълно самочувствие. След 12 динамични рунда съдиите отсъждат единодушна победа за Крауфорд – 115:113, 115:113 и 116:112.

Rummy’s Corner подчертава, че Крауфорд е направил нещо, сравнимо с легендарни подвизи като този на Бърнард Хопкинс срещу Антонио Тарвър през 2006 г., но дори по-впечатляващо. В действителност Бъд почти прескача три теглови категории, за да се изправи срещу Канело при 168 паунда, след като преди това е бил безспорен шампион на 140 и 147.

Тази победа го утвърждава като петкратен световен шампион и първи тройно безспорен шампион в историята на модерния бокс. „Историческо постижение“ и „възрастопреодоляващо представяне“ са сред най-често използваните определения за вечерта.

Rummy’s Corner не пропуска да отдаде заслуженото и на Канело Алварес, който „пое много точни и тежки удари и никога не спря да опитва“. Двамата „поднесоха шоу от най-висока класа“, заключава анализът.