Левски (Карлово) стартира в 15:00 часа (програмата за контролите)

Днес в 15:00 часа, Левски (Карлово) дава ход на зимната си подготовка. 20 футболисти ще се включат в първото занимание. Целият тренировъчен процес ще се проведе на местната база. Ще с играят и приятелски срещи до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

15 януари: Левски (Карлово) – Арда (Кърджали)

17 януари: Левски (Карлово) – Локомотив U18 (Пловдив)

21 януари: Левски (Карлово) – Марица (Пловдив)

24 януари: Левски (Карлово) – Розова долина (Казанлък)

31 януари: Левски (Карлово) – Марица (Милево)

7 февруари: Левски (Карлово) – Спартак (Пловдив)