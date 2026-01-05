Левски (Карлово) стартира в 15:00 часа (програмата за контролите)

Днес в 15:00 часа, Левски (Карлово) дава ход на зимната си подготовка. 20 футболисти ще се включат в първото занимание. Целият тренировъчен процес ще се проведе на местната база. Ще с играят и приятелски срещи до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.
Програмата за контролите:
15 януари: Левски (Карлово) – Арда (Кърджали)
17 януари: Левски (Карлово) – Локомотив U18 (Пловдив)
21 януари: Левски (Карлово) – Марица (Пловдив)
24 януари: Левски (Карлово) – Розова долина (Казанлък)
31 януари: Левски (Карлово) – Марица (Милево)
7 февруари: Левски (Карлово) – Спартак (Пловдив)