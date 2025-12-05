Популярни
Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

  • 5 дек 2025 | 13:26
  • 219
  • 0
Трето място за Левски (Карлово) след първата половина на настоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Отборът не достигал от десетилетия подобно високо класиране във въпросното първенство.

Треньорът Господин Мирчев коментира успешното представяне пред Sportal.bg.

„Поех отбора през лятото. Закъсняхме с доста неща. Пропуснатата част от подготовката я наваксвахме в хода на първенството. Селекцията също. Градихме в движение. Резултатите и позицията ни в класирането показват, че сме взели правилните решения. Няма как да не сме доволни. Точковият ни актив можеше да е и по-голям. Не го постигнахме, заради кадрови проблеми. Радостно е, че в състава ни преобладават младите състезатели. Ще продължаваме да им даваме шанс. Освен това, имат възможност да израстват около опитните Рангел Игнатов и Милен Танев. Дано само да имат желание да се развиват като футболисти. Целта през пролетта е да задържим нивото“.   

