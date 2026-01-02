Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес коментира възможността да се върне в Хонда

Маркес коментира възможността да се върне в Хонда

  • 2 яну 2026 | 20:23
  • 226
  • 0

Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес коментира за първи път слуховете, че той може да се завърне в отбора на Хонда, с който постигна своите най-големи успехи в кралския клас.

Маркес дебютира в MotoGP като заводски пилот на Хонда през 2013 година и още в дебютния си сезон спечели световната титла. Последваха още пет титли в следващите шест години, но след контузията от началото на сезон 2020 нещата тръгнаха надолу.

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес
Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

Това доведе до раздялата между Маркес и Хонда в края на 2023 година, след което испанецът премина в състава на Грезини Дукати. През 2025 година Маркес вече беше в заводския екип на Дукати, с който се върна на световния връх след една доминантна кампания, в която той спечели 11 от 18-те неделни състезания, в които стартира. Отделно испанецът записа още 14 победи в спринтовите надпревари, в които участва.

Наскоро обаче се появи информация, че възраждането на Хонда е привлякло вниманието на Маркес. Той обаче заяви, че едно неговото завръщане в лагера на японците е по-скоро теоретична, но не и практическа възможност.

Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?
Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

„По-скоро е теория, отколкото практика. Няма да взема никакво решение докато съм контузен или не съм на мотора. Това е важно решение, освен, ако не съм напълно сигурен в него.

„В момента се намирам на добро място, отново съм на върха и е време да взема правилните решения, да бъда егоист и да мисля само за себе си. През 2027 година никой не може да ти гарантира най-добрия мотор. Всичко ще бъде решено, когато го тествам. Ще се доверя на моя инстинкт. Ше бъде година, в която всичко ще е възможно“, каза Маркес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Навигатор сравни Ожие и Льоб с Моцарт, Бетовен, Надал и Федерер

Навигатор сравни Ожие и Льоб с Моцарт, Бетовен, Надал и Федерер

  • 2 яну 2026 | 18:03
  • 496
  • 0
Какъв съвет е дал Фетел на Хамилтън преди трансфера на британеца във Ферари?

Какъв съвет е дал Фетел на Хамилтън преди трансфера на британеца във Ферари?

  • 2 яну 2026 | 17:28
  • 2679
  • 1
Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?

Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?

  • 2 яну 2026 | 17:05
  • 3299
  • 1
Ред Бул загърбва политиката на Хорнър, не иска да си създава врагове

Ред Бул загърбва политиката на Хорнър, не иска да си създава врагове

  • 2 яну 2026 | 15:45
  • 2831
  • 0
Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

  • 2 яну 2026 | 15:31
  • 1441
  • 2
Ландо Норис с две исторически постижения през 2025

Ландо Норис с две исторически постижения през 2025

  • 2 яну 2026 | 15:11
  • 1143
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 5999
  • 21
Съставите на Каляри и Милан: Фюлкруг е на резервната скамейка

Съставите на Каляри и Милан: Фюлкруг е на резервната скамейка

  • 2 яну 2026 | 20:46
  • 615
  • 3
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 8508
  • 3
Везенков и Олимпиакос водят в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос водят в голямото гръцко дерби

  • 2 яну 2026 | 21:39
  • 2914
  • 0
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 7844
  • 4
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 17515
  • 5