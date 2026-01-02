Маркес коментира възможността да се върне в Хонда

Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес коментира за първи път слуховете, че той може да се завърне в отбора на Хонда, с който постигна своите най-големи успехи в кралския клас.

Маркес дебютира в MotoGP като заводски пилот на Хонда през 2013 година и още в дебютния си сезон спечели световната титла. Последваха още пет титли в следващите шест години, но след контузията от началото на сезон 2020 нещата тръгнаха надолу.

Това доведе до раздялата между Маркес и Хонда в края на 2023 година, след което испанецът премина в състава на Грезини Дукати. През 2025 година Маркес вече беше в заводския екип на Дукати, с който се върна на световния връх след една доминантна кампания, в която той спечели 11 от 18-те неделни състезания, в които стартира. Отделно испанецът записа още 14 победи в спринтовите надпревари, в които участва.

Наскоро обаче се появи информация, че възраждането на Хонда е привлякло вниманието на Маркес. Той обаче заяви, че едно неговото завръщане в лагера на японците е по-скоро теоретична, но не и практическа възможност.

„По-скоро е теория, отколкото практика. Няма да взема никакво решение докато съм контузен или не съм на мотора. Това е важно решение, освен, ако не съм напълно сигурен в него.



„В момента се намирам на добро място, отново съм на върха и е време да взема правилните решения, да бъда егоист и да мисля само за себе си. През 2027 година никой не може да ти гарантира най-добрия мотор. Всичко ще бъде решено, когато го тествам. Ще се доверя на моя инстинкт. Ше бъде година, в която всичко ще е възможно“, каза Маркес.

