Ливърпул ще се съвзема от поредния провал срещу Фулъм

Фулъм ще посрещне Ливърпул в мач от Премиър лийг на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне от 17:00 часа на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Крейг Поусън. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в английския елит.

Ливърпул се намира на 4-то място в класирането с 33 точки след 19 изиграни мача, като тимът е отбелязал 30 гола и е допуснал 26. Мърсисайдци са в добра позиция за борбата за Шампионска лига, но имат нужда от победа, за да се доближат до челните места. Фулъм заема 12-та позиция с 27 точки от същия брой срещи, като лондончани имат 26 отбелязани и 27 допуснати гола. Отборът на Марко Силва е в относително комфортна позиция в средата на таблицата, но победа срещу Ливърпул би ги приближила до първата десетка.

Фулъм показва добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Лондончани завършиха наравно с Кристъл Палас (1:1) в последния ден на 2025 година. Преди това постигнаха две поредни победи в Премиър лийг - срещу Уест Хам (0:1) на 27 декември и срещу Нотингам Форест (1:0) на 22 декември. Единствената загуба дойде в Карабао Къп срещу Нюкасъл (2:1) на 17 декември, а преди това отборът победи Бърнли като гост (2:3) на 13 декември.

Ливърпул също демонстрира стабилна форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Тимът на Арне Слот завърши 0:0 с Лийдс в първия ден на 2026 година. Преди това "червените" записаха три поредни победи в Премиър лийг - срещу Уулвърхамптън (2:1) на 27 декември, срещу Тотнъм (1:2) на 20 декември и срещу Брайтън (2:0) на 13 декември. Впечатляваща беше и победата с 0:1 като гост на Интер в Шампионска лига на 9 декември.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Фулъм има две победи, Ливърпул има две победи, а един мач е завършил наравно. Последната среща между тях се състоя на 6 април 2025 г., когато Фулъм изненадващо победи Ливърпул с 3:2 на "Крейвън Котидж" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 14 декември 2024 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Анфийлд". В по-ранните срещи, Ливърпул победи Фулъм с 3:1 на 21 април 2024 г. в Премиър лийг, а в Карабао Къп двата отбора изиграха два мача - първо Ливърпул победи с 2:1 на 10 януари 2024 г., а след това срещата на "Крейвън Котидж" завърши 1:1 на 24 януари 2024 г.

Хари Уилсън е звездата на Фулъм в този сезон. Уелският полузащитник се превърна в основен играч за отбора на Марко Силва, като неговите голове и асистенции са от ключово значение за представянето на лондончани. Уилсън е особено опасен при изпълнение на статични положения и с левия си крак създава постоянна заплаха за противниковите вратари. Срещу бившия си отбор Ливърпул, където започна кариерата си, той винаги има допълнителна мотивация да се представи на високо ниво. За Ливърпул, Юго Екитике се очертава като ключов играч в предстоящия мач. Младият френски нападател, който се присъедини към "червените" през лятото, постепенно се утвърди като важна част от атаката на отбора. С отсъствието на Мохамед Салах и контузията на Александър Исак, Екитике ще носи основната тежест в нападението на Ливърпул. Неговата скорост, техника и завършващ удар го правят опасен за всяка защита, а Фулъм ще трябва да бъде особено внимателен с него.