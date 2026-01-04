Дългоочакваното дерби на Париж е тази вечер

Пари Сен Жермен и Париж ФК ще се изправят един срещу друг в мач от Лига 1 на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на срещата ще бъде Беноа Бастиен, който ще ръководи това парижко дерби, което се очаква да привлече вниманието на футболните фенове във Франция.

ПСЖ нямаше проблеми срещу аматьори за Купата

Пари Сен Жермен заема второто място в класирането с 36 точки след 16 изиграни мача, демонстрирайки силна офанзивна игра с 35 отбелязани гола и стабилна защита с едва 14 допуснати. От друга страна, Париж ФК се намира на 14-та позиция с 16 точки от същия брой мачове, като тимът е отбелязал 21 гола, но е допуснал цели 29. Разликата от 20 точки между двата отбора ясно показва различните цели в първенството - докато ПСЖ се бори за титлата, гостите се стремят да се отдалечат от зоната на изпадащите. Победа за домакините би им позволила да запазят темпото в борбата за върха, докато евентуален успех на Париж ФК би бил изключително ценен в битката за оцеляване.

Героят за ПСЖ срещу Фламенго е със счупена ръка, потвърди Луис Енрике

Пари Сен Жермен демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Отборът започна серията с впечатляваща победа с 5:0 срещу Рен (на 06.12.2025) в Лига 1, последвана от равенство 0:0 с Атлетик Билбао (на 10.12.2025) в Шампионската лига. След това парижани постигнаха победа като гост срещу Метц с 3:2 (на 13.12.2025) в Лига 1, завършиха наравно 1:1 с Фламенго (на 17.12.2025) в мач от Междуконтиненталната купа и разгромиха Vendee Fontenay Foot с 4:0 (на 20.12.2025) за Купата на Франция. Париж ФК, от своя страна, показва колебливи резултати с една победа, две равенства и две загуби. Тимът загуби с 4:2 от Лил (на 23.11.2025), след което записа две последователни равенства - 1:1 с Оксер (на 29.11.2025) и 0:0 с Льо Авър (на 07.12.2025). Последва тежка загуба с 0:3 от Тулуза (на 13.12.2025), преди да постигнат победа с 3:0 срещу Раон Л'Етап (на 20.12.2025) в Купата на Франция.

В историята на директните сблъсъци между двата парижки отбора има само две регистрирани срещи, и двете в приятелски мачове. Последната среща се състоя на 16 декември 2022 г., когато Пари Сен Жермен победи Париж ФК с 2:1. Преди това, на 14 юли 2017 г., двата отбора завършиха наравно 1:1. Това ще бъде първият им официален двубой в рамките на Лига 1, което придава допълнителна значимост на предстоящия мач. Въпреки ограничената история на преки сблъсъци, парижкото дерби обещава да бъде интересно противопоставяне между два отбора с различни амбиции в първенството.

Дезире Дуе се очертава като ключова фигура за Пари Сен Жермен в предстоящия мач. Младият офанзивен полузащитник, роден през 2005 г., демонстрира изключителен талант и креативност в атакуващите действия на отбора. Неговата способност да създава голови положения и да пробива защитите на противниците го прави особено ценен за тактическата схема на Луис Енрике. В последните мачове Дуе показва забележителна форма, допринасяйки значително за офанзивната мощ на ПСЖ, която се изразява в 35-те гола на отбора в първенството. За Париж ФК, Илан Кебал се очертава като най-важният играч, въпреки че е под въпрос за предстоящия мач. Полузащитникът, роден през 1998 г., е ключов елемент в средата на терена за своя отбор със своята визия и технически умения. Неговата способност да контролира темпото на играта и да свързва защитата с нападението е от решаващо значение за тактическата организация на Париж ФК. Въпреки че отборът изпитва трудности в защита, допускайки 29 гола в 16 мача, Кебал е един от играчите, които могат да помогнат за стабилизиране на играта и създаване на опасности пред вратата на противника.