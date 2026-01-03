Емблематичен за РБ Лайпциг ветеран напуска поради лични причини след над 8 години вярна служба

Полузащитникът Кевин Кампъл напуска РБ Лайпциг в края на месеца след осем години и половина в клуба поради семейни причини, обявиха "червените бикове". 35-годишният словенец ще бъде освободен, като ще бъде изпратен със специална церемония на домакинския мач на 17 януари срещу шампиона Байерн (Мюнхен).

Кампъл изигра 283 мача за Лайпциг, с 13 гола и 23 асистенции, и спечели два пъти Купата на Германия и веднъж Суперкупата на страната с отбора. Той рядко се появяваше през този сезон, като влизаше три пъти като резерва.

8,5 Jahre. So viele Bilder. So viele Erinnerungen. 📸 pic.twitter.com/uffuAQXr2s — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 3, 2026

"Ще нося осемте години и половина в РБ Лайпциг завинаги в сърцето си. Още от първия ден бях посрещнат тук с невероятна топлина. Заедно направихме история, спечелихме първите трофеи на клуба, преживяхме страхотни моменти и винаги преминавахме през трудни фази като една обединена група“, каза той в изявление, публикувано от социалните медии на клуба.

„Времето ми отлетя неусетно, знак за това колко щастлив бях тук както като човек, така и като играч. Тъжно ми е да приключа това пътуване, но още по-горд съм от това, което постигнахме заедно. Не бих изключил напълно възможността някой ден да се върна на терена, въпреки че в момента това ми се струва абсолютно нереалистично, тъй като съм отдаден на това да прекарвам време с хората, които са ми най-близки", допълва Кампъл.

Kevin Kampl leaves Leipzig 🤍💛❤️



The Slovenian midfielder asked RB to cancel his contract



Following his brother's death in October and his father's illness, the 35-year-old wants to spend more time with his family



He'll be honored at Leipzig's match vs Bayern on January 17th pic.twitter.com/ajFN7qLgsw — DW Sports (@dw_sports) January 3, 2026

Футболистът добавя, че смърт на близък човек му е повлиял емоционално да вземе решението за раздяла с РБ Лайпциг.

„Последните месеци бяха много емоционални за мен и семейството ми и белязани от дълбока скръб. Болката от внезапната загуба на брат ми ми показа колко ценно е времето и колко е важно да го прекарвам с най-близките си хора. След всички тези години осъзнах, че е дошло времето да се прибера - също и защото баща ми не е в добро здраве и искам да прекарвам повече време с него. Време, което човек не може да върне.

Колкото и трудна да е тази стъпка за мен, някои решения в живота са по-важни от футбола. Не така си представях сбогуването си. Но понякога животът поднася различни приоритети и аз съм спокоен с това решение", заявява още той.

"Кевко“, както е наричан на галено Кампъл, дойде в Лайпциг от Байер (Леверкузен) през лятото на 2017 г. и през следващите осем години и половина се превърна в една от водещите фигури в клуба.

