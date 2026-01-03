Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Емблематичен за РБ Лайпциг ветеран напуска поради лични причини след над 8 години вярна служба

Емблематичен за РБ Лайпциг ветеран напуска поради лични причини след над 8 години вярна служба

  • 3 яну 2026 | 20:51
  • 508
  • 0
Емблематичен за РБ Лайпциг ветеран напуска поради лични причини след над 8 години вярна служба

Полузащитникът Кевин Кампъл напуска РБ Лайпциг в края на месеца след осем години и половина в клуба поради семейни причини, обявиха "червените бикове". 35-годишният словенец ще бъде освободен, като ще бъде изпратен със специална церемония на домакинския мач на 17 януари срещу шампиона Байерн (Мюнхен).

Кампъл изигра 283 мача за Лайпциг, с 13 гола и 23 асистенции, и спечели два пъти Купата на Германия и веднъж Суперкупата на страната с отбора. Той рядко се появяваше през този сезон, като влизаше три пъти като резерва.

"Ще нося осемте години и половина в РБ Лайпциг завинаги в сърцето си. Още от първия ден бях посрещнат тук с невероятна топлина. Заедно направихме история, спечелихме първите трофеи на клуба, преживяхме страхотни моменти и винаги преминавахме през трудни фази като една обединена група“, каза той в изявление, публикувано от социалните медии на клуба.

„Времето ми отлетя неусетно, знак за това колко щастлив бях тук както като човек, така и като играч. Тъжно ми е да приключа това пътуване, но още по-горд съм от това, което постигнахме заедно. Не бих изключил напълно възможността някой ден да се върна на терена, въпреки че в момента това ми се струва абсолютно нереалистично, тъй като съм отдаден на това да прекарвам време с хората, които са ми най-близки", допълва Кампъл.

Футболистът добавя, че смърт на близък човек му е повлиял емоционално да вземе решението за раздяла с РБ Лайпциг.

„Последните месеци бяха много емоционални за мен и семейството ми и белязани от дълбока скръб. Болката от внезапната загуба на брат ми ми показа колко ценно е времето и колко е важно да го прекарвам с най-близките си хора. След всички тези години осъзнах, че е дошло времето да се прибера - също и защото баща ми не е в добро здраве и искам да прекарвам повече време с него. Време, което човек не може да върне.

Колкото и трудна да е тази стъпка за мен, някои решения в живота са по-важни от футбола. Не така си представях сбогуването си. Но понякога животът поднася различни приоритети и аз съм спокоен с това решение", заявява още той.

"Кевко“, както е наричан на галено Кампъл, дойде в Лайпциг от Байер (Леверкузен) през лятото на 2017 г. и през следващите осем години и половина се превърна в една от водещите фигури в клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

  • 3 яну 2026 | 19:39
  • 815
  • 0
Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 596
  • 1
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5514
  • 22
Брайтън сложи край на негативната серия

Брайтън сложи край на негативната серия

  • 3 яну 2026 | 19:16
  • 943
  • 0
Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

  • 3 яну 2026 | 19:05
  • 1318
  • 0
Двойно харакири на Ювентус за начало на годината

Двойно харакири на Ювентус за начало на годината

  • 3 яну 2026 | 20:56
  • 5256
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 90034
  • 293
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 49042
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 35811
  • 11
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5514
  • 22
Еспаньол - Барселона (съставите)

Еспаньол - Барселона (съставите)

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 1064
  • 1
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 5066
  • 5