Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен обърна РБ Лайпциг и го измести от топ 3

Леверкузен обърна РБ Лайпциг и го измести от топ 3

  • 20 дек 2025 | 21:40
  • 619
  • 0
Леверкузен обърна РБ Лайпциг и го измести от топ 3

Байер (Леверкузен) постигна много важен успех и обърна като гост с 3:1 РБ Лайпциг в дербито от 15-тия кръг на Бундеслигата. Победата за „аспирините“ означава, че тимът на Каспер Юлманд ще посрещне новата година в топ 3, като измести именно днешния си съперник. Не липсваше и драма в последните секунди, когато непосредствено преди третия гол на гостите от Лайпциг имаха сериозни претенции за дузпа, които не бяха уважени. Загубата пък бе втора поредна такава с 1:3 за „червените бикове“, след като в предишния кръг те отстъпиха и на Унион (Берлин).

Срещата започна с натиск на РБ Лайпциг, като стражът на гостите Марк Флекен трябваше да спасява удари на Конрад Хардер и Вили Орбан, След това дойде сериозен пропуск на Тидиам Гомис в 18-ата минута, който бе изведен в добра позиция, но стреля над вратата. Последва и опасен изстрел на Артур от гостите.

Така се стигна до 35-ата минута, когато РБ Лайпциг откри резултата. Ксавер Шлагер откри за домакините след хубав индивидуален рейд и неспасяем изстрел в ъгъла на Марк Флекен. Само пет минути по-късно обаче Мартен Терие засече центриране на Артур и с глава изравни за 1:1. Минута преди края на първата част пък обратът за Леверкузен стана факт. Нейтън Тела напредна и намери отлично Патрик Шик, който майсторски финтира противник и насочи топката в мрежата на Петер Гулачи – 1:2.

През втората част два пропуска за домакините направи Конрад Хардер, който първо пропусна, останал сам срещу Флекен, а след това пък стреля неточно с глава. Постепепенно обаче натискът на РБ Лайпциг отслабна и играта им спря да спори.

Дълбоко в добавеното време на срещата пък се стигна до драматична развръзка. След добра контраатака дебютантът за Леверкузен Монтрел Кълбрет се измъкна от защитата на домакините РБ Лайпциг и направи 1:3. „Червените бикове“ пък имаха сериозни претенции за дузпа непосредствено преди попадението за игра с ръка на Роберт Андрих. Реферът Бенямин Бранд обаче не видя достатъчно основания за 11-метров наказателен удар и така голът на Леверкузен бе потвърден, с което и крайния резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

  • 20 дек 2025 | 19:49
  • 748
  • 0
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 15069
  • 113
Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

  • 20 дек 2025 | 19:40
  • 645
  • 0
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 1122
  • 0
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

  • 20 дек 2025 | 19:21
  • 1014
  • 0
Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

  • 20 дек 2025 | 19:11
  • 837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 28523
  • 46
Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

  • 20 дек 2025 | 22:02
  • 3283
  • 182
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 3892
  • 1
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 15069
  • 113
Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 1670
  • 6
Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

Ювентус 1:0 Рома, Консейсао изведе домакините малко преди почивката

  • 20 дек 2025 | 22:09
  • 1293
  • 1