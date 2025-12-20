Леверкузен обърна РБ Лайпциг и го измести от топ 3

Байер (Леверкузен) постигна много важен успех и обърна като гост с 3:1 РБ Лайпциг в дербито от 15-тия кръг на Бундеслигата. Победата за „аспирините“ означава, че тимът на Каспер Юлманд ще посрещне новата година в топ 3, като измести именно днешния си съперник. Не липсваше и драма в последните секунди, когато непосредствено преди третия гол на гостите от Лайпциг имаха сериозни претенции за дузпа, които не бяха уважени. Загубата пък бе втора поредна такава с 1:3 за „червените бикове“, след като в предишния кръг те отстъпиха и на Унион (Берлин).

Срещата започна с натиск на РБ Лайпциг, като стражът на гостите Марк Флекен трябваше да спасява удари на Конрад Хардер и Вили Орбан, След това дойде сериозен пропуск на Тидиам Гомис в 18-ата минута, който бе изведен в добра позиция, но стреля над вратата. Последва и опасен изстрел на Артур от гостите.

Така се стигна до 35-ата минута, когато РБ Лайпциг откри резултата. Ксавер Шлагер откри за домакините след хубав индивидуален рейд и неспасяем изстрел в ъгъла на Марк Флекен. Само пет минути по-късно обаче Мартен Терие засече центриране на Артур и с глава изравни за 1:1. Минута преди края на първата част пък обратът за Леверкузен стана факт. Нейтън Тела напредна и намери отлично Патрик Шик, който майсторски финтира противник и насочи топката в мрежата на Петер Гулачи – 1:2.

През втората част два пропуска за домакините направи Конрад Хардер, който първо пропусна, останал сам срещу Флекен, а след това пък стреля неточно с глава. Постепепенно обаче натискът на РБ Лайпциг отслабна и играта им спря да спори.

Дълбоко в добавеното време на срещата пък се стигна до драматична развръзка. След добра контраатака дебютантът за Леверкузен Монтрел Кълбрет се измъкна от защитата на домакините РБ Лайпциг и направи 1:3. „Червените бикове“ пък имаха сериозни претенции за дузпа непосредствено преди попадението за игра с ръка на Роберт Андрих. Реферът Бенямин Бранд обаче не видя достатъчно основания за 11-метров наказателен удар и така голът на Леверкузен бе потвърден, с което и крайния резултат.

