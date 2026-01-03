Сасуоло не успя да победи и Парма

Отборите на Сасуоло и Парма завършиха наравно 1:1 на “Мапей” в срещата помежду си от 18-ия кръг на Серия "А". Така “неровердите” записаха четвърти пореден мач без победа.

Домакините взеха аванс още в 12-ата минута, когато Кристиан Торствед се разписа с глава след центриране на Себастиан Валукиевич. След още 12 минути обаче “дуковете” възстановиха равенството чрез отличен шут на Матео Пелегрино от дъгата на наказателното поле. През второто полувреме и двата тима потърсиха победен гол, но не успяха да стигнат до такъв. Най-близо беше Джош Дойг от състава на Фабио Гросо, но ударът му в 49-ата минута срещна гредата.

The points are shared in #SassuoloParma 🤝 pic.twitter.com/A0KITAGnJr — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 3, 2026

Така двата тима запазиха позициите си в класирането, като Сасуоло е 9-и с 23 точки, а със своите 18 Парма остава на 15-ото място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages