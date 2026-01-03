Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Сасуоло не успя да победи и Парма

Сасуоло не успя да победи и Парма

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 323
  • 0
Сасуоло не успя да победи и Парма

Отборите на Сасуоло и Парма завършиха наравно 1:1 на “Мапей” в срещата помежду си от 18-ия кръг на Серия "А". Така “неровердите” записаха четвърти пореден мач без победа.

Домакините взеха аванс още в 12-ата минута, когато Кристиан Торствед се разписа с глава след центриране на Себастиан Валукиевич. След още 12 минути обаче “дуковете” възстановиха равенството чрез отличен шут на Матео Пелегрино от дъгата на наказателното поле. През второто полувреме и двата тима потърсиха победен гол, но не успяха да стигнат до такъв. Най-близо беше Джош Дойг от състава на Фабио Гросо, но ударът му в 49-ата минута срещна гредата.

Така двата тима запазиха позициите си в класирането, като Сасуоло е 9-и с 23 точки, а със своите 18 Парма остава на 15-ото място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 яну 2026 | 08:21
  • 2256
  • 0
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 14889
  • 10
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 4871
  • 3
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 6155
  • 1
От Юнайтед отново напират за Балеба

От Юнайтед отново напират за Балеба

  • 3 яну 2026 | 05:24
  • 4120
  • 1
Лиъм Росиниър с коментар за слуховете около него и Челси

Лиъм Росиниър с коментар за слуховете около него и Челси

  • 3 яну 2026 | 04:20
  • 3845
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 81887
  • 262
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 42310
  • 22
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 9894
  • 26
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 12637
  • 7
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 21815
  • 3
Надлъгването в Пловдив започна

Надлъгването в Пловдив започна

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 1510
  • 0