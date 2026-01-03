Шведски ас на Форд спечели пролога на рали „Дакар 2026“

Шведският пилот на Форд Матиас Екстрьом с подготвения от М-Спорт прототип Raptor спечели пролога на рали „Дакар 2026“ до Янбу. Успехът на Форд беше допълнен от още един пилот на тима – американецът Мичъл Гътри, който остана втори, на 8 секунди от съотборника си.
Третата позиция в 22-километровата отсечка зае Гийом де Мевиус (Мини) за X-Raid. Петкратният победител в рали „Дакар“ Насър Ал Атия (Дачия) завърши късия етап четвърти. Топ 6 допълниха новият лидер на Тойота Сет Кинтеро и миналогодишният победител Язид Ал Раджи (Тойота), като първите 6 в класирането се събраха в 14 секунди.
Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?
При мотоциклетистите първите две позиции бяха заети от двама пилоти на КТМ – испанецът Едгар Канет, който миналата година спечели в Rally2 категорията и победителят в генералното класиране Даниъл Сандърс. Топ 3 допълни Рики Брабек с Хонда.
Класирането в пролога в рали „Дакар“ има за цел да определи стартовия ред за първия дълъг етап утре. Маршрутът на утрешния първи етап е около Янбу, като дължината на отсечката е 305 километра, а преходите са общо още 518 км.