  2. Милан
  3. Героят Леао: Благодаря на отбора, че ме поставя в позиция да вкарвам

Героят Леао: Благодаря на отбора, че ме поставя в позиция да вкарвам

  • 3 яну 2026 | 02:29
  • 441
  • 0

Рафаел Леао признава, че има нужда да разполага с повече усещане пред гола в ролята си на централен нападател и изрази възхищението си от съотборника си Давиде Бартезаги след успеха с 1:0 над Каляри в първия мач от Серия А за 2026 г.

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг
Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

„Това беше отборно представяне, подготвихме се много добре и знаехме, че мачът ще зависи повече от манталитета, отколкото от техниката. Давиде Бартезаги игра на нова позиция като централен защитник, но с правилния манталитет можеш да постигнеш всичко. Той се представи страхотно и може да направи велики неща в Milan. Ако всички запазим концентрация, е по-лесно. Давиде знае какво мисля, той е много интелигентен, тренира усърдно и се превръща във важен играч за този отбор, въпреки че е млад. Усещам, че ще постигне големи неща“, заяви Леао.

Никлас Фюлкруг влезе в игра за последните 21 минути, правейки своя дебют само часове след като финализира преминаването си под наем от Уест Хам.

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг
Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

„Ник също се включи много добре, въпреки че току-що пристигна. Отборът е в добър период и сме щастливи. Чувствам, че ако имам две или три голови възможности, трябва да вкарам два гола. Треньорът ме поставя по-близо до вратата, трябва да усещам гола повече, а също така благодаря на отбора, че ме поставя в позиция да вкарвам“, каза още Леао.

Португалският нападател бе запитан и за целите пред него и съотборниците му в остатъка от сезона - дали ще имат сили да се преборят за "Скудетото" или по-скоро ще съсредоточат силите си в битката за завръщане в Шампионската лига.

Алегри: Имахме още шансове да вкараме втори гол, при които трябваше да се справим далеч по-добре
Алегри: Имахме още шансове да вкараме втори гол, при които трябваше да се справим далеч по-добре

„Имаме цели, но пътят е дълъг. Всички в отбора знаят каква е целта на клуба – ние сме Милан и трябва да се опитваме да печелим важни трофеи“, добави Леао.

