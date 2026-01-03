Алегри: Имахме още шансове да вкараме втори гол, при които трябваше да се справим далеч по-добре

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри смята, че Рафаел Леао се представя по-добре като централен нападател, тъй като е по-малко вероятно да пасне по време на мач. Наставникът коментира и победата с 1:0 като гост на Каляри, в която защитниците са били „по-малко трескави“.

„Когато Леао играе отляво, понякога може да заспи и да се изключи от играта. Той притежава качествата да се справя добре в центъра, но днес не беше на 100% готов и не атакуваше празните пространства по правилния начин през първото полувреме. Въпреки това той вече има шест гола в Серия А този сезон, макар да пропусна доста мачове заради контузия“, заяви Алегри след края на мача от 18-ия кръг на шампионата.

За 12-и път през сезона Милан отбеляза гол с първия си точен удар, което потвърждава ефективността на тима в атака.

„През първото полувреме допуснахме три точни удара в първите няколко минути, така че бях притеснен, но с течение на времето влязохме в мача. Освен това много се подхлъзвахме, подаванията ни бяха неточни, но през втората част Каляри загуби интензивност, а ние вдигнахме оборотите. Имахме още шансове да вкараме втори гол, при които трябваше да се справим далеч по-добре“, каза Алегри.

Милан изпитваше трудности срещу така наречените по-малки отбори през сезона, но с поредните победи над Верона и Каляри изглежда, че тимът е преодолял този проблем. Отсъствието на основни защитници предизвика притеснения, но работата на Алегри с по-младите играчи дава резултат.

„Не е лесно да играеш за Милан, така че Де Винтер, Бартезаги, Еступинан, Томори и другите се подобряват по отношение на физическата си форма и индивидуалното представяне. Те започват да се учат да се защитават по различен начин, без да се движат толкова много, четат ситуациите по-добре и не са толкова трескави. Тази вечер Де Винтер изчисти много добре с глава няколко опасни топки“, похвали играчите си специалистът.

Никлас Фюлкруг направи своя дебют само часове след като премина под наем от Уест Хам. Той игра в последните 20 минути и изведе Пулишич на позиция, принуждавайки вратаря Елиа Каприле да прави спасяване. С този резултат Милан временно оглави класирането в Серия А, изпреварвайки градския съперник Inter, и записа девета „суха мрежа“ в 17 кръга.

„Твърде рано е да се каже каквото и да било, има пет отбора в рамките на три-четири точки. Днешната победа беше много важна, както и чистата мрежа, тъй като идвахме след серия от мачове, в които постоянно допускахме голове“, отбеляза Алегри.

За разлика от Интер и Наполи „росонерите“ нямат ангажименти в Шампионската лига или Купата на Италия през януари.

„Ние също имаме много мачове, така че не мисля, че това ще има голямо значение. Когато ни кажат да играем, ние играем, не е голям проблем, просто се опитваме да дадем най-доброто от себе си. Сега ни предстои нов мач в четвъртък срещу Genoa, които са труден съперник, и ще продължим да работим с голям ентусиазъм“, завърши Алегри.